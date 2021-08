Cuarto retiro enfrenta una semana clave en la Cámara de Diputados

Durante esta semana, comienzan horas claves para la discusión del proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados. De hecho, este miércoles, la Comisión de Constitución debatirán y votarán la iniciativa, buscando una oportunidad de discutirla en el pleno de la Cámara Baja.

No obstante, varias voces políticas se han referido al futuro de su tramitación y se vislumbra un escenario no muy optimista para los partidarios del nuevo retiro, puesto que desde el oficialismo diversos legisladores ya se alinearon para rechazar el proyecto.

“Desde la izquierda, hay algunos que buscan destruir el sistema y para eso es mejor avanzar en el (retiro del) 100% de los fondos, porque no vamos a permitir que a ningún chileno le terminen por expropiar sus fondos de pensiones”, declaró del diputado Juan Antonio Coloma (UDI), integrante de la Comisión que revisará la medida.

Asimismo, el senador RN, Francisco Chahuán, sostuvo “que no podemos seguir empobreciendo a los trabajadores chilenos con sus ahorros previsionales, cuando queremos sacar adelante una reforma previsional”.

Por el otro lado de la vereda, el diputado Diego Ibáñez (CS), expuso que “todavía no se sabe si se va a aprobar en general y en el debate en particular, veremos cuál es la mejor manera de que esto no contribuya a subir el costo de la vida que termina por perjudicar a los más pobres”.

Por su parte, Pamela Jiles (PH), una de las impulsoras del cuarto retiro y también integrante de la Comisión, hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse ante la posibilidad de que la propuesta sea rechazada. “Es importante que la ciudadanía se manifieste claramente. Haga saber a la clase política lo que va a ocurrir si este miércoles 1 de septiembre, rechaza la Comisión de Constitución este proyecto de cuarto retiro”.