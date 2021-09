Caso Vivanco: PDI suspendido declaró el viernes en Fiscalía y no hoy en Tribunales

Leonel Contreras, el PDI suspendido por el caso de la muerte del subinspectora Valeria Vivanco, tenía como fecha este miércoles 1 de septiembre para declarar en Tribunales, sin embargo, prestó su testimonio ante la Fiscalía el viernes recién pasado.

El abogado de la familia de Valeria Vivanco, Alfredo Morgado, explicó que “no se llevó a efecto la audiencia y menos una declaración judicialmente, y obviamente como intervinientes no tuvimos la oportunidad de contrainterrogarle y ejercer nuestro derecho”.

Esto debido a que en una audiencia de declaración en Tribunales, las partes intervinientes forman parte, como también, la prensa podría haber tenido acceso.

En tanto, la abogada de Leonel Contreras, Diana Correa, dijo a Publimetro que al asumir la defensa del PDI se solicitó la audiencia en tribunales de forma inmediata, no obstante, el Ministerio Público dio fecha antes de la otorgada por el el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Respecto a la declaración de su representado ante el fiscal Cristián Toledo, precisó que no puede referirse al detalle, pero sí indicó que “tal como él lo dijo, él no ha disparado, él no percutió el arma”.

Las sospechas contra el PDI

Las sospechas apuntan al detective Contreras: trazas de pólvora se le encontraron en sus ropas.

Desde un principio su defensa ha indicado que el hallazgo de ese tipo de elementos no implica que una persona disparó un arma.

Se hija indicado que Contreras auxilió a Vivanco y la llevó en su brazos y la espalda de Valeria estaba en el pecho del PDI.