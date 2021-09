Sichel reitera su rechazo al cuarto retiro y emplaza a Boric y Provoste

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, reiteró su rechazo al cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, cuya idea de legislar fue aprobada ayer por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que próximamente tendrá que ser analizado y votado por la sala.

“Entiendo que todos queremos maximizar nuestra plata, tenerla disponible, y más aún si vemos que la pensión futura va a ser mala. Pero el problema son las pensiones de miseria y tenemos que aumentar los fondos de pensiones. El problema no son en sí los retiros, sino que el problema es que aún no hemos aprobado la reforma de pensiones”, dijo el abanderado del oficialismo en Radio ADN.

Es por esto que invitó a sus principales contendores en la carrera a La Moneda, Yasna Provoste, de Nuevo Pacto Social y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, a debatir sobre el tema.

“Los tres sabemos que es una mala decisión (el cuarto retiro), por eso los emplazo a ponernos de acuerdo con la reforma de pensiones ahora, los invito a hablar sobre la reforma de pensiones y que nos pongamos de acuerdo en una situación que debería ser básica a estas alturas. No tenemos plata para pensiones futuras ni sabemos cómo vamos a llenar los fondos de las personas que se van a jubilar en dos o tres o cuatro años”, aseveró.

“Obviamente la discusión del primer retiro tenía más sentido, los que aprobaron el proyecto desde mi sector decían que aprobaban, porque ahora sí venía la reforma de pensiones. Al final no se ha aprobado la reforma y seguimos aprobando retiros”, sentenció.

Con respecto a sus colegas de coalición que se han manifestado a favor del proyecto de cuarto retiro indicó que “yo sé los efectos que tiene para mi campaña decir algo que es impopular. Tampoco soy un dictador y no puedo obligarlos a votar de determinada forma, pero para mí esto tiene efectos políticos, y yo no voy a apoyar a los candidatos que se sumen hacia el otro lado. Son libres para hacer lo que quieran. Pero yo voy a quemar el liderazgo aquí (…) y espero que todos hagamos lo mismo”.

“No hay nadie que en privado no te diga que es una irresponsabilidad, salvo quizás el Partido Comunista que está en la campaña de Gabriel Boric, pero me impacta que esta conversación sólo radique en lo que vamos a hacer nosotros y que no sea una conversación colectiva”, acusó.