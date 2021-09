Felipe Guevara cree en inocencia de Raúl Torrealba: “Si se demuestra lo contrario, me tragaré mis palabras”

El delegado presidencial por la RM y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, confía ciegamente en la inocencia del otrora jefe comunal de Vitacura, Raúl Torrealba, quien está siendo investigado por recibir sobres con dineros, hasta el año 2020.

“Es muy duro lo que está pasando. Creo que es malo para Chile Vamos, porque estamos a dos meses de la elección presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, la oportunidad de nuevo me parece un tema importante a considerar. Siempre he estado por la transparencia, pero en lo personal me causan mucha extrañeza los datos que hemos conocido de una persona que se autodenuncia con los hechos que describe”, indica a La Tercera PM.

Agregó que “creo en la inocencia de Raúl Torrealba. Creo que la presunción de inocencia es clave en un Estado de Derecho. Y si se demuestra lo contrario, bueno, tendré que comerme mi palabras, pero uno no puede condenar a alguien o adjudicarle a alguien un delito sin antes tener un debido proceso. Mientras no se demuestre la culpabilidad de Raúl Torrealba, creo que tiene derecho a la presunción de inocencia”.

En la querella presentada por el mismo municipio, se indica que Torrealba presuntamente recibió sobres con $5 millones de parte de una persona que estuvo a cargo de los programas Vita. Estos recibían subvenciones de Vitacura.