Captan a concejal RN en pelea con carabineros y con muestras de haber bebido

El concejal Rodrigo Sutter, de San Pedro de la Paz, fue captado en un video donde se le aprecia enfrentándose a la autoridad luego de un accidente. En el registro aparece diciendo que lo agredieron y que ira a constatar lesiones. Lo hace asomado por la ventanilla del conductor de una gran camioneta gris que tiene un impacto en la parte delantera izquierda. Esto habría ocurrido a continuación de un accidente de tránsito.

Según los videos de la situación, el concejal Rodrigo Sutter de San Pedro de la Paz aparecen con los siguientes mensajes: “No te hice nada. Estaba hablando contigo. No te toqué. ¡Nada! Voh me pegaste. Me golpeaste y voy a ir a constatar lesiones. Graves, por una a, a, a, agresión. De un funcionario municipal de Concepción contra un concejal”. Luego de eso se mete hacia dentro de la camioneta.

Después de eso, empieza a tocar la bocina de la camioneta.

VIDEOS| Concejal de San Pedro de la Paz, Rodrigo Sutter (RN), es sorprendido manejando en evidente estado de ebriedad tras provocar accidente en el Fundo El Venado de Andalué. @Cooperativa pic.twitter.com/8jYOMkcyxN — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 4, 2021

En la siguiente escena el concejal Rodrigo Sutter aparece sin mascarilla y en un forcejeo con dos carabineros, que sí tiene puestos sus barbijos respectivos. “Me está pegando. Me está golpeando”. Se escucha una voz que le dice “No te están golpeando, Rodrigo. Te están reduciendo”. Luego el concejal Sutter, con un brazo en el cuello de un carabinero dice: “No he hecho nada. Estoy caminando por la calle”.

“Los carabineros son unos abusadores”, dice enseguida. Un policía le señala “Ya, córtela”. Se escuchan unos gruñidos. “No he hecho nada”, dice tres veces antes de que le puedan poner las esposas.