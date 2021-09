El coronavirus mató en Punta Peuco a coronel condenado por crímenes durante la dictadura

El coronel en retiro del Ejército Jaime García Zamorano (85) falleció por covid-19 en Punta Peuco. Cumplía una condena por exhumación e inhumación ilegal durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Esta mañana se informó de su muerte por coronaviruos. Corresponde al primer fallecido producto del virus al interior penal Punta Peuco.

Según se reportó desde el penal, García estuvo hospitalizado por una semana en el Hospital Militar. El militar solicitó un indulto por su estado de salud, el cual fue rechazado por el Presidente Sebastián Piñera.

El oficial condenado por sus crímenes falleció alrededor de las 21:00 horas de este viernes por una pulmonía grave. Ello, a consecuencia de su contagio con covid-19 al interior del recinto penal.

Militares que pidieron perdón en Punta Peuco

En el año 2016, nueve condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet pidieron perdón por los actos cometidos y por los cuales cumplán condenada en el penal Punta Peuco.

El ex subdirector de la Dina, mayor (r) del Ejército, Raúl Iturriaga Neumann, participe de la “Operación Colombo” y en el homicidio del General Carlos Prats y su mujer; el ex capitán del Ejército, José Zara Holger, también condenado por este último hecho; ex cabo 2do de Carabineros, Pedro Hormazabal Fuentes, responsable de crímenes en el Patio 29; un familiar del ex capitán del Ejército, Carlos Herrera Jiménez, ausente de la ceremonia por temas médicos y confeso asesino del dirigente Tucapel Jimenez; el ex general Fach y otrora jefe de la Difa, Enrique Ruiz Bunger, y miembro del Comando Conjunto acusado de variadas violaciones de los DDHH; los agentes de inteligencia responsables del caso degollados, ex Diconcar, Miguel Estay (El Fanta) y el cabo 1ero Carabineros, Claudio Salazar; el ex capitán de Carabineros, Marcelo Castro Mendoza, vinculado al caso “Hornos de Lonquén”; cabo 1ero del Ejército, Basclay Zapata “El Troglo”, responsable de múltiples homicidios y sindicado como uno de los torturadores más crueles de la Dina, fueron los internos que se pronunciaron durante el acto realizado en el patio del penal.