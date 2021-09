Roberto Cox se defiende de críticas por su opinión en el caso Rojas Vade: “¡Qué lindo es Twitter!”

Las repercusiones en redes sociales por la confesión del convencional Rodrigo Rojas Vade, que nunca ha tenido cáncer, puso a Roberto Cox en medio de la polémica este lunes luego de revelar el odio que recibió por un tuit en el que acusó que lo del constituyente de la Lista del Pueblo “ni el Cóndor Rojas se atrevió tanto”.

El periodista de CHV publicó en sus historias de Instagram un hilo en el que un usuario le respondió duramente por su opinión respecto del caso, dejando en evidencia que la acusación dada por el seguidor de Twitter ahí era incorrecta.

El argumento de Roberto Cox

“Y voh, cuando estuviste mintiendo desde Venezuela. Chanta”, fue la acusación que el lector de noticias del canal privado salió a responder con un “¡Qué lindo es Twitter! a las críticas respecto de su postura por el caso del convencional.

Ni el Cóndor Rojas se atrevió a tanto. — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) September 5, 2021

Junto con ello, la explicación de Cox respecto a que nunca estuvo trabajando en Venezuela.

“Que yo recuerde, nunca he estado en Venezuela. No he tenido el placer de conocer ese país”, aseguró el periodista, quien dejó de manifiesto su postura por la confesión del convencional.