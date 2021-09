Daza por vacunación a menores de 12 años contra el covid: será en colegios y con autorización de los padres

El ISP autorizó este lunes la vacunación contra el coronavirus para los niños mayores de 6 años con Sinovac y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó cómo será el proceso.

En conversación con Pauta, Daza indicó que el proceso de vacunación comenzará luego de Fiestas Patrias y se realizará en los colegios.

“Lo que uno hace es vacunar a todo ese colegio que esté dentro del grupo objetivo. O sea, con niños de 11 hasta los seis años para aprovechar la ida del móvil de vacunación, más que por edades específicas”, señaló.

“Esta no es una vacuna obligatoria, como las del plan nacional de inmunizaciones. Acá requiere de la autorización de los padres para vacunar. Lo que se hace es que se coordina con el colegio y el colegio tiene que coordinar con los papás para la autorización. Los niños que no tengan la autorización de los padres no podrán vacunarse porque esta es una vacuna voluntaria”, dijo Daza.