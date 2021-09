Hija de mujer asesinada en Viña del Mar: “Mi expareja estaba obsesionado conmigo”

Un crudo relato dio a conocer la hija de la mujer asesinada en Viña del Mar a manos de la expareja de la joven, quien tras ingresar violentamente al domicilio de sus padres, también dejó gravemente lesionados a quien fuera su pareja y al progenitor.

De acuerdo a un registro subido a redes sociales, la joven identificada como Camila Gallardo dio cuenta de los hechos que terminaron con su madre asesinada y su padre herido de cuatro puñaladas por parte de su expareja Guillermo López Vargas, de 24 años.

El relato de la joven

Gallardo explicó que todo comenzó la madrugada del pasado domingo, cuando el imputado llegó hasta su domicilio después de un viaje que realizó a Talca para presenciar la final de Copa Chile.

“Me golpeó cuando yo estaba durmiendo, porque supuestamente yo estaba durmiendo con alguien y por eso no estaba con él, él estaba obsesionado conmigo lo único que quería era intimidarme, los mensajes están y van a ser divulgados”, comenzó diciendo la joven evidentemente con lesiones en uno de sus ojos.

Asimismo, Gallardo reveló que “él ya tenía una orden de alejamiento, yo había solicitado ayuda de Carabineros, la cual no se obtuvo, producto de eso llegó al colapso (…) e intentó meterse en tres oportunidades a mi domicilio”.

“Rompió la ventana de una patada y luego de eso solo decía que se iba a matar en mi domicilio para que a mi me acusaran de homicidio e irme así yo detenida. Pescó un trozo de vidrio, comenzó a hacerse heridas en el cuello, luego de eso, con mi papá tratamos de sacarlo de la casa, lo retuvimos, porque Carabineros estaba cerca. Guillermo se escapa a la cocina, agarra un cuchillo mientras yo estaba con mi hijo en la habitación de mis padres, y lo primero que hace es darle una estocada a mi mamá”, relató la joven.

“Mi mamá estaba muy enferma, los que me conocen saben que ella llevaba dos años luchando con su enfermedad. Ella no iba a resistir a la puñalada, ella murió a los cinco minutos, mi papá socorrió a mi mamá y él (el acusado) le dio cuatro puñaladas a mi papá en la espalda. Él me quería apuñalar en el estómago tengo múltiples moretones, Guillermo quería atacar a mi hijo, yo me puso sobre él, y recibí dos puñaladas en la espalda”, continuó.

“La causa de todo esto según él, era porque yo no quería estar con él, yo prácticamente era un trofeo para él, estaba obsesionado”, agregó.

El imputado será formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por homicidio consumado, homicidio frustrado y femicidio frustrado.