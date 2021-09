Rojas Vade: revelan audios donde explica por qué no usó cuenta personal para sus rifas

Rodrigo Rojas Vade reconoció el fin de semana que no padece cáncer. Pero a continuación de que un reportaje periodístico lo cercara, aparecen más piezas de su engaño. Entre ellas, las rifas que le organizaron para que pudiera costear la lucha contra una enfermedad que no tenía. Evelyn Salgado, una mujer que sí tiene cáncer, lo ayudó y ahora reveló los audios de sus conversaciones.

En una entrevista en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, la mujer dijo que Rojas Vade le reveló por qué no quería que los aportes para costear el cáncer llegaran a su cuenta. Se lo transmitió en un audio de WhatsApp, cuando ella le preguntó. “Le escribí que por qué mejor daba su cuenta personal y así la gente le transfería directamente a él”, dijo Evelyn Salgado. Rojas Vade se convirtió en constituyente en la Lista del Pueblo y llegó a ser vicepresidente de la Convención.

Sin embargo, como ella contó, “hablé con una persona, que era su tía, eso fue lo que me dijo. El número salía en la rifa, por eso llegué donde esa señora”, comentó Evelyn Salgado. “Él me mandó unos audios, donde él agradecía y que él, en realidad, estaba luchando contra el cáncer pero también tenía una postula política extrema. No quería exponer datos personales”, dijo.

Y a continuación se escucharon los audios de Rojas Vade. “Agradecerte toda la ayuda, difusión. Nosotros vamos a ir contactando lo más rápido posible a la gente que quiera colaborar o hacer un aporte directo”, se escucha. “Mi tía me contó que estuvieron hablando por el tema de la cuenta. Quería comentarte que esa fue decisión mía”, dijo Rojas Vade.

“No quiero publicar, en una publicación pública, mis datos personales porque si bien sé que 99,9% ayuda desde el corazón, siempre hay un 1% que no lo hace. Yo más allá de estar ligado a la lucha contra el cáncer también estoy ligado en una posición política extrema y más endurecida”, añadió. “Esa fue decisión mía y lo mantengo así, amiguita, pero desde ya mandarte un abrazo, agradecerte la ayuda y que tengas un lindo fin de semana”, concluyó.

“Yo le respondí que lo entendía, que comprendía”, dijo Salgado en Chilevisión. “Hice un aporte, un aporte en dinero”, añadió. “Me causó un impacto tan grande al verlo en el estallido social y ver que una persona como nosotros que empatizaba con nuestro dolor estaba ahí poniendo el pecho a las balas”, dijo Salgado.

“Jamás se me pasó por la mente que el catéter estuviera suelto o que los gases lacrimógenos no le hicieron el daño que tenían que hacerle a una persona con cáncer. Nunca desconfié”, añadió. “A mí no me significó mayor sacrificio aportar con algo, de hecho ni siquiera me acuerdo cuánto fue, lo que a mí me molesta, duele, es que puse mi plataforma donde hay casi 3 mil seguidores”, complementó.