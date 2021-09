Artés vuelve a atacar al candidato Boric: “No es de izquierda, él para nosotros es un burgués liberal”

Eduardo Artés, candidato presidencial de la Unión Patriótica de Chile, reiteró sus críticas hacia Gabriel Boric, a quien sindicó de “burgués liberal” más que de ser un político de “izquierda”.

El presidenciable ya había lanzado sus dardos en contra del abanderado de Apruebo Dignidad a fines de agosto, cuando en una entrevista con radio ADN había señalado que Boric “cada vez que puede, se alinea con la orientación estadounidense”.

“Para ser de izquierda, uno tiene que tener un proyecto de sociedad, no basta con plantear arreglos dentro de la actual sociedad neoliberal y capitalista existente. Quien no está por el socialismo, por una sociedad centrada en los trabajadores y los pueblos, y la superación del capitalismo, no puede reclamarse de izquierda”, señaló en aquella ocasión.

En esta oportunidad, el egresado de la Universidad Técnica del Estado (UTE, actual Usach) fue enfático para asegurar que en caso que Boric llegue a una segunda vuelta presidencial, en caso de haber un ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el apoyo de su sector tendrá varias condiciones, ya que “Boric no es de izquierda, solo propone modificaciones parciales, el para nosotros es un burgués liberal”.

Artés descarta apoyo para Boric en segunda vuelta

“Si no pasamos nosotros (a segunda vuelta presidencial) no vamos a dar a nadie nuestro apoyo, a no ser que asuma ciertas banderas tales como iniciar un proceso de recuperación de recursos naturales para el país”, expuso Artés, quien enfatizó en radio Bío Bío que el presidenciable de Apruebo Dignidad no cuenta con un proyecto antiimperialista.

“Nosotros estamos para terminar con la legislación que permite que las empresas extranjeras vengan a hacer lo que quieran en Chile. Aplicaremos una política distinta en el tramo internacional, nunca más nuestro país debe perder en las relaciones internacionales”, aseguró.