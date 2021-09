Testigo clave en desaparición y muerte de Guadalupe Oyarzún insiste que pareja de la víctima es el culpable

Juana Moreta, testigo clave en el caso de la desaparición de Guadalupe Oyarzún, encontrada muerta el pasado 2 de septiembre en la Reserva Nacional de Magallanes tras permanecer dos meses desaparecida en Punta Arenas, aseguró que la pareja de la mujer es el responsable de su deceso.

Entrevistada por el programa “Contigo en directo” de Chilevisión, la estilista de nacionalidad colombiana, quien fue la última persona en ver a Oyarzún y su conviviente el 10 de julio pasado, día en que la mujer fue declarada como desaparecida, insistió en sus sospechas respecto del hombre.

Testimonio clave por el caso de Guadalupe Oyarzún

“Yo iba saliendo de mi casa, ahí estaba el hombre en el caballo, entonces yo seguí caminando porque iba al supermercado, y me encontré allá en la esquina a la señora Guadalupe”, explicó Moreta, que puso en duda la declaración que la pareja de la víctima dio a Carabineros.

“La señora venía muy sonriente con sus animales. Después, cuando yo iba subiendo me preguntó si había visto la vaca, y yo le dije: ‘Justo un caballero me preguntó’, y ella me corrigió: ‘Es mi marido’ (…) Yo seguí caminando, pero no sé qué más pasó”, aseguró la testigo, que al enterarse de la desaparición de Oyarzún al día siguiente reafirmó su convicción en la culpabilidad del sujeto.

“El marido la mató, eso es seguro”, aseveró Moreta. “Él no podría haberla perdido de vista porque aquí en la zona es todo visible”, enfatizó.

Tan convencida se mostró en pantalla la testigo, que afirmó que la pareja de Oyarzún acomodó los tiempos de la desaparición de la mujer para distraer a la policía.

“Él hizo ‘el cuento del chino’ para distraer y hacer lo que quería, que era mover el cuerpo o hacer cualquier cosa. Entonces le creyeron”, afirmó la testigo, que dio sus teorías respecto del deceso de Oyarzún.

“La amenazó con un cuchillo o se cayó por un barranco. O hizo que el caballo le diera una patada en la cabeza”, finalizó.