Provoste critica cruce entre Sichel y Boric: “Parece una competencia de virilidad”

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, criticó este miércoles la “pelea de redes sociales” entre los postulantes a La Moneda Sebastián Sichel y Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Cooperativa, la senadora DC indicó que “estos emplazamientos entre ellos, porque no tienen hijos, porque uno acusa al otro de que no tiene experiencia, que no tiene título. La verdad, me parece a veces que se critica tanto la farandulización de la política y lo que hemos visto estos días es aún peor”.

Diputado, leo su crítica y pienso que ud no se tituló y el Estado siempre le ha pagado sueldo y campaña, esa es su única experiencia, es un lujo dar sermones así. Los independientes buscamos financiamiento legal, y antes estudiamos, nos titulamos y trabajamos para salir adelante. https://t.co/SdTG4tmnzj — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 4, 2021

“Es una pelea de redes sociales que no contribuye a nada a que la política se haga cargo de las necesidades y las urgencias de las familias”, expresó.

De igual manera, Provoste aseguró que “a ratos el debate entre personas que aspiran a dirigir al país más parece una competencia de virilidad más que de propuestas para hacer frente a los desafíos de Chile y yo creo que eso marca una diferencia”.

No tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos.

Ahora, por los [email protected] de [email protected], hablemos de lo que importa: ¿Cómo impulsar los cambios, crecer, crear trabajo, redistribuir, cuidar el ambiente y descentralizar? Cortémosla con los ataques personales. https://t.co/97UbUMTd39 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 7, 2021

“Quisiera invitar a todos quienes estamos postulando a la Presidencia de la República a recuperar un nivel de debate, que es esencial, el país espera más de quienes estamos compitiendo”, remató Provoste.