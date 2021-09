Escándalo en Coquimbo por funcionaria de seguridad municipal que fue descubierta dosificando droga con uniforme de trabajo

Una funcionaria del Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Coquimbo fue captada por imágenes de video dosificando droga con su uniforme de trabajo.

El escándalo que se hizo público este jueves gracias a una publicación del diario El Día, fue descubierto el pasado miércoles por funcionarios del municipio, quienes iniciaron las investigaciones para verificar si el caso de la mujer era aislado o en el estaban involucrados más trabajadores municipales.

En palabras del actual alcalde nortino, Alí Manoucheri, tras estas indagaciones se desestimó la participación de otros inspectores en el hecho, aunque reconoció que en el caso de la acusada, esta no sería la primera vez que habría dosificado la droga en su cargo de funcionaria pública.

Luego de ser confrontada con las pruebas, la mujer reconoció la veracidad del hecho y presentó su renuncia inmediata al municipio, aunque detalló que el ilícito lo cometió hace ocho meses, cuando el alcalde de la comuna nortina era Marcelo Pereira.

El origen del escándalo en Coquimbo

“Pese a que se trata de un hecho ocurrido durante la anterior administración, nuestra obligación legal es instruir un sumario administrativo y entregar los antecedentes ante el Ministerio Público”, informó a El Día el director de Seguridad Pública, David Díaz, quien fue enfático en señalar que llegarán hasta las últimas instancias para volver a darle credibilidad al municipio.

“En esta gestión estamos por honrar el principio de la probidad administrativa y no aceptaremos comportamientos que se alejan del interés de la ciudadanía por cautelar los recursos públicos. Sabemos que actualmente la comuna pasa por una crisis de credibilidad de sus instituciones, por lo que haremos un esfuerzo por recuperar esa confianza”, expuso.

Díaz aseguró que en el mismo momento en que se conocieron las pruebas iniciaron la auditoría interna que derivó en la renuncia inmediata de la acusada. “Ayer mismo (miércoles) comenzamos a realizar estos procedimientos administrativos. Sin embargo, la protagonista del video presentó hoy (ayer) su renuncia voluntaria al cargo”, afirmó.

Test antidrogas para funcionarios municipales

Si bien es cierto que no se han conocido de otros casos similares en el municipio, el funcionario de la alcaldía aseguró que de ser una práctica habitual y desconocida al interior de la administración actual, “realizaremos las acciones administrativas y penales que nos confiere la ley para erradicar cualquier tipo de eventuales delitos”.

De todos modos, hasta el día de hoy, indica el medio regional, ni Carabineros o la PDI “han recibido alguna denuncia por el hecho descrito”.

“Las personas que somos funcionarios públicos, y en eso incluyo a los funcionarios municipales, tenemos que ser lo más probo posible. Y en la actualidad, comercializar drogas ilícitas merece la máxima condena. Lamentablemente, el narcotráfico ha penetrado en todas nuestras instituciones y creo que ninguna se salva. Tampoco se trata de condenar a una institución ni a todos los funcionarios por culpa de unos pocos”, dijo por su parte el concejal Mario Burlé al diario nortino, quien de paso no descartó solicitar en el Concejo Municipal pedir que se oficialicen los test de drogas para todos los funcionarios municipales.

“Estos hechos no me sorprenden, porque sí he tenido antecedentes de funcionarios que consumen, no así respecto de redes de tráfico. Por razones de secreto profesional no puedo mencionar nombres, pero sí ha habido conocimiento de algunas personas que tienen estos hábitos. Es necesario hacer test de drogas en el municipio. Quizás es un buen punto para tocar a nivel del Concejo Comunal, creo que correspondería”, finalizó.