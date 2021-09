Gabriel Boric compromete creación de “plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos”

El diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, conmemoró los 48 años del Golpe de Estado de 1973 en un recorrido por el Museo de la Memoria junto a la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y el director del Museo, Francisco Estévez.

En la instancia, el aspirante a La Moneda indicó que “como sociedad todavía no sabemos toda la verdad, todavía no tenemos justicia ni las víctimas ni la sociedad entera, porque este no es un problema solamente de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos o de su familia, es un problema que afecta a la sociedad entera”.

Tras asegurar que “en un futuro gobierno nos comprometemos a luchar incansablemente por la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición”, el parlamentario se comprometió a un plan nacional para encontrar a los detenidos desaparecidos.

“No puede ser que el Estado de Chile ceje en sus esfuerzos por encontrarlos. Por eso también nos comprometemos a un plan nacional de búsqueda de los detenidos desaparecidos, con todos los esfuerzos del Estado para que logremos reparar esta herida que en Chile sigue abierta”, consignó.

Boric indicó que se siente parte “de una posta que es más larga que las experiencias vitales individuales, porque ser parte de un proyecto colectivo implica creer en la historia y estamos aquí hoy día 11 de septiembre reivindicando la historia y los sueños del pueblo de Chile que vamos a convertir hoy día en transformación y en cambio en el futuro gobierno”.

Consultado sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas, señaló que “ha sido más bien sinónimo de opacidad y de silencio. Creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes. A las FF.AA. no hay que pedirles por favor, hay que exigirles, porque están subordinadas al poder civil y, por lo tanto, vamos a recurrir a todas las instancias“.

Hertz apoya a Boric

Por su parte, la diputada Hertz acusó que “el golpe criminal truncó en realidad un gobierno y un proyecto que era la culminación de luchas de décadas, de un proyecto democrático de transformaciones. Fue truncado, pero no fue destruido y hoy estamos conmemorando esa fecha en un espacio político extremadamente importante, en el cual se está escribiendo un nuevo pacto social”.

“Hoy estamos ad portas de la transformación de un país que sea más feliz para todas. Por eso es necesario defender la Convención, está bajo asedio de los mismos de siempre, de la minoría que no quiere dejar sus privilegios. Hoy será posible terminar con la Constitución de Pinochet, tener un gobierno transformador que encabezará Gabriel Boric, ese es el anhelo de la inmensa mayoría de este país“, añadió la legisladora. Su marido, Carlos Berger, fue torturado y asesinado por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

Además, Boric aprovechó la instancia para donar al museo la máquina de escribir del periodista magallánico Augusto “Perro” Olivares, fallecido el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. En el dispositivo escribía los discursos para Allende como su secretario personal.