Sichel duro contra Boric: carece de “experiencias vitales. Yo soy padre”

Sebastián Sichel lanzó duros cuestionamientos en contra de su contendor Gabriel Boric. El candidato de Chile Podemos Más, el pacto electoral de derecha, describió puntos febles del abanderado de Apruebo Dignidad este martes 7, en una aparición en el matinal Mucho Gusto, de Mega.

Cuando le preguntaron por lo bueno del diputado por Magallanes, el exministro de Sebastián Piñera dijo “juventud. Creo que representa la renovación de la izquierda chilena y su juventud le hace muy bien”. Y luego de esos escasos segundos para valorar su aporte, se dedicó a lo otro.

“Lo malo, lo dije, es que ser Presidente es más que ser dirigente universitario. Se requiere mucha experiencia. Se requiere, es mi caso, creo, haber liderado otra cosa que no sea la política. No haber sido sólo diputado en la vida, tener experiencias vitales, yo soy padre, creo que la experiencia después de la crisis que estamos viviendo va a ser clave”.

Entonces José Antonio Neme le contra preguntó si acaso “¿alguien que no es padre no puede ser Presidente?”. Sichel respondió solamente “no, no dije eso”. Y luego añadió que “ojo, su currículum es ocho años de diputado. La crisis que vamos a tener, económica, sanitaria, va a requerir tomar decisiones complejas, con información compleja, que tiene que tener antecedentes necesarios”, respondió.

Y luego aseguró “voy a citarlo a él mismo, en el 2020 dijo ‘no tengo las competencias necesarias para gobernar’, hace un año lo dijo él, está en YouTube y, por lo tanto, me hago cargo de lo que él mismo dijo”.