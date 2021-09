Diputado RN no se arrepiente de apoyo a José Antonio Kast: dijo que es “hombrecito”

El diputado RN Leonidas Romero ratificó este lunes 13 su apoyo a José Antonio Kast y también se declaró en reflexión luego que en su partido se informó que lo pasarán al Tribunal Supremo. Esto por no apoyar al candidato presidencial de su partido, el independiente Sebastián Sichel. “Entro en estado de reflexión con respecto a mi permanencia en el partido”, dijo en una declaración pública.

Junto con ello, en declaraciones a Biobío, el diputado Leonidas Romero dijo que “algunas personas me llamaron y me dijero ‘Leonidas, pide disculpas’. ¿De qué voy a tener que pedir disculpas? ¿Voy a tener que pedir disculpas de creer en el Dios de la vida, por defender mis principios?”. A eso añadió que no se arrepiente de apoyar a Antonio Kast. “Cuando mi madre me trajo al mundo, la partera que me recibió dijo ‘aparte de feo su hijo es hombrecito’”, recordó.

En su declaración pública, el diputado Soto también dijo que “hasta ahora he sido sincero y de una sola línea. He defendido y seguiré defendiendo los valores cristianos, anti-aborto, provida, contra la corrupción y la delincuencia. Los que claramente no veo reflejados en el candidato que lleva mi partido ni en el presidente de RN”, dijo.

Mientras que en otra parte de su declaración dijo que “desde el primer minuto transparenté mi opción presidencial y solicité que se nos dejara en libertad de acción. Así como fue en las primarias, donde muchos militantes incluso votaron por Gabriel Boric y yo, lealmente, apoyé a Mario Desbordes”, dijo.