Tuit de Piñera desató ola de críticas y polémica dentro de la Convención

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, tuiteó un mensaje bastante crítico con respecto de la decisión de algunos convencionales, de no incluir la libertad de enseñanza dentro del temario, pero que más adelante se revisará.

“Los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”, escribió el Mandatario.

Esto de inmediato hizo reaccionar por la misma vía al vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.

“Sr. Presidente, por favor no desinforme a la ciudadanía. La Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento”, arremetió Bassa.

Polémica en los convencionales

También el tuit de Piñera provocó más reacciones, como la de Constanza Hube, quien indicó que la “el Presidente se refiere a una indicación que intentamos incluir en la Comisión de Reglamento para incluir sobre el temario, para que se discutiera sobre la libertad de enseñanza y el derecho preferente que tienen los padres. Es una indicación que vamos a reponer. Efectivamente es un temario que no es taxativo ni vinculante, pero existía dentro de los temarios, pero no están las libertades. ¿A qué le temen?”.

Al otro lado de la vereda, Beatriz Sánchez, sostuvo que “no hemos empezado a escribir la Constitución. No sé si el Presidente pretenderá patearla o algo así. Yo también creo que los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de los hijos. Todavía nadie ha dicho que eso no exista. No porque no se haya conversado o se haya decidido en una comisión quiere decir que no está presente. Quiero llamar a la cama, estamos recién discutiendo el reglamento. Creo que hay una intención de cargar a la Convención de una serie de cosas que todavía no discutimos”.

En tanto, el DC Fuad Chahín, precisó que “quiero hacer un llamado a todos los partidos y sobre todo a los candidatos: no traten de utilizar la convención para sacar provechos políticos con fines electorales. La primera autoridad de la República, el Presidente, debe ser quién más tenga cuidado en esto y lamentablemente es quien ha dado inicio a la temporada de aprovechamiento, distorsionando lo que ocurre en la Convención para sacar una ventaja, me parece que es una irresponsabilidad del Presidente porque eso no se ha discutido. Las comisiones tienen discusiones que no son taxativas . Decir lo que dijo es falso y es mentira. Es irresponsable”.

Por último, Alondra Carrillo, dijo que “no es sorprendente que un presidente que le declaró la guerra al pueblo y que es responsable de las violaciones a los derechos humanos, que no tiene ninguna moral ni piso para seguir gobernarnos, salga a mentir respecto del proceso constituyente”.