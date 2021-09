Insulza por cuarto retiro: “Estaría en contra, probablemente en general”

El senador PS José Miguel Insulza se refirió al proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, afirmando que no está “muy de acuerdo” con la iniciativa.

En conversación con T13, el parlamentario señaló que “yo no estoy muy de acuerdo con este cuarto retiro. Soy reticente a esto y mi razón no es que no quiera que la gente no retire su plata, el problema es que se ha retirado tanta plata y se ha gastado tanto este año, que estamos en un buen periodo económico impulsado solamente por el consumo y eso se va a caer de repente. Si usted va a la feria, mire los precios y mire como están subiendo”.

“Si la discusión legislativa es como hasta ahora, yo estaría en contra. Estaría en contra probablemente en general, porque creo que no es la mejor forma aumentado aún más la capacidad de consumo de algunos grupos porque los más pobres aquí no están entrando en este negocio, si ya sacaron su plata hace bastante tiempo, ya se les acabó la plata (…) Este sería un retiro de clase media y clase media alta”, expresó.

Por último, Insulza afirmó que “creo que los dos primeros retiros fueron buenos porque la gente no estaba recibiendo recursos, la economía estaba paralizada y la verdad es que la gente tenía mucha necesidad “.