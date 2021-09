Nuevo caso de “Vacunas VIP”: acusan que cercanos a director de Posta Central se vacunaron antes que trabajadores de la salud

Trabajadores del Hospital de Urgencia Asistencia Pública denunciaron al director del recinto médico, Luis Osvaldo Carrasco, de haber autorizado la vacunación contra el covid-19 a su asesor jurídico y la pareja de él antes que los propios funcionarios de la salud en el inicio del proceso vacunatorio en Chile.

La acusación la realizaron anoche en un reportaje de T13 donde se mostraron documentos que confirman que tanto Enrique Díaz, asesor legal del director de la exPosta Central; como Marta Bravo, su esposa; recibieron su primera dosis el 24 de diciembre del año pasado, el primer día de vacunación en el país, y que sólo estaba asignado a personal de la salud, con preferencia para quienes trabajaban en la UCI.

El doctor Patricio Barría, presidente de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública, pidió en el reportaje de T13 que este irregular caso sea investigado tal como aconteció hace un tiempo con lo sucedido en la Clínica Las Condes, donde el presidente de su directorio fue inoculado con la tercera dosis contra el covid-19, pese a que el Ministerio de Salud en aquella época ni siquiera se había pronunciado respecto de su aplicación a la población.

El origen de la denuncia

“Nosotros decimos que tienen que ser investigadas, sobre todo en un tema tan sensible como las inmunizaciones, donde la fe pública es una de las cosas que jamás debe quebrarse. Ya tuvimos casos en Las Condes, donde miembros del directorio se vacunaron, esto operó de una forma similar si se comprueban los hechos”, aseguró Barría.

“El abogado asesor de la dirección, Enrique Díaz, es uno de los que creemos que debe ser investigado por esto, porque efectivamente él fue visto ese día en el vacunatorio”, puntualizó.

La defensa del director de la Posta Central

Consultado por el caso, el director del recinto hospitalario aseguró que la vacunación de su asesor jurídico se ajustaba a la instrucción de Gobierno, ya que era igual de funcionario de la salud como cualquier otro empleado del hospital. Sin embargo, no quiso profundizar en el caso de su esposa, explicando que desconocía ese hecho.

“Hay que separar dos cosas. El asesor jurídico ese día estaba trabajando porque teníamos contingencia y son tan funcionarios de salud como los médicos que trabajan en UCI o los porteros, etc. La segunda situación, de la señora de él que se habría vacunado, me vengo a enterar recién. Es una situación que, me parece, hay que investigar para ver qué ocurrió”, explicó.

Cabe señalar que en el reportaje de Canal 13 se estableció que la mujer recibió la dosis el mismo día 24 en el hospital, avalada por un certificado del Ministerio de Salud, que indica que Bravo sería personal de salud pese a que su nombre no aparece en el Registro Nacional de Prestadores de Salud ni en el Registro de Funcionarios de la Posta Central.

Por parte del ministerio, la subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, aseguró desconocer el caso pero ya avisó que la Seremi de Salud Pública de la Región Metropolitana investigará detalladamente la denuncia.