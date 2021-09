Abogado de Parisi reconoce orden de arraigo, pero asegura que es ilegal

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido por la Gente, tiene arraigo nacional debido a la millonaria deuda de pensión alimenticia con sus hijos mayores y su abogado lo reconoció.

Bajo este contexto, el abogado del ingeniero comercial, en conversaciones con CNN, defendió a su representado, señalando que “es ilegal ese arraigo decretado, entre otras cosas porque ya estaba en Estados Unidos, y el arraigo lo que busca es que la persona no salga del país”.

“Es inoficioso que le decrete una orden a una persona que ya está fuera del país y he escuchado en el avance del reportaje que el arraigo era para tomarlo detenido de inmediato, pero es falso, porque no es una orden de detención”, agregó el abogado.

Por su parte, el mismo Franco Parisi mediante un comunicado se refirió al asunto, precisando que “debo señalar, que jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me presente cobrar”.

“Atendido lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados”, cerró.