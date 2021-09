La tensa entrevista que protagonizó Franco Parisi: “Te estoy preguntando, responde…”

Una tensa entrevista protagonizó Franco Parisi en radio Cooperativa donde se refirió a las acusaciones por una deuda de pensión alimenticia que dio a conocer Canal 13 y que lo mantienen con una orden de arraigo.

En su primera entrevista con un medio de comunicación tras lanzar su segunda candidatura presidencial, Parisi evitó referirse de manera reiterativa a la causa judicial que enfrenta por la millonaria deuda por manutención.

Pero uno de los momentos más tensos del diálogo con Paula Molina, Sergio Campos y Roberto Saa, fue cuando éste último le preguntó por qué no está en Chile y cuándo llegará al país para llevar a cabo su campaña presidencial.

“Franco, lo que yo creo que es relevante es que un candidato presidencial debería estar en Chile, no entiendo esa lógica… no estás haciendo campaña acá, creo que es relevante que un candidato esté en Chile… y es relevante saber cuándo vas a venir… por qué no contestar y por qué no reconocer que es importante estar en Chile si se quiere llegar a La Moneda”, le comentó Saa.

Inmediatamente Franco Parisi respondió: “Pero usted no es mi asesor político, gracias por sus consejos, los voy a escuchar”.

Pero Saa lo interrumpió: “No, yo no lo estoy aconsejando, le estoy cuestionando su decisión, es distinto, y yo me dedico al periodismo Franco, pero responde la pregunta…”

Parisi de nuevo: “A ver, mi respuesta es sencilla, creemos que las redes sociales son lo más importante”.

“¿Y un candidato puede llegar a La Moneda sólo por redes sociales?”, le replicó Saa.

“Pero ¿por qué está adelantando la estrategia? No se preocupe”, le tiró Parisi.

Y otra vez Saa: “Te estoy preguntando, responde, te has ido en evasivas toda la entrevista, Franco”.

“Le estoy diciendo que lo estamos haciendo y después viene otra etapa. Queremos bajar los sueldos del aparato fiscal”, puntualizó Parisi.

Más adelante, Parisi tampoco quiso referirse a las acusaciones de acoso sexual que enfrentó en dos universidades de Estados Unidos.

“Todas acusaciones quedaron en nada, en nada, como todas las cosas de las que se me ha acusado”.