Padre de joven desaparecido en Cobquecura se resigna: “Seguirán con nosotros desde el cielo”

Este miércoles concluye la búsqueda de los tres jóvenes desaparecidos el pasado 11 de septiembre, quienes ingresaron a la Iglesia de Piedra en la comuna de Cobquecura cuando se registraban intensas marejadas.

Tras una semana y media de una infructuosa búsqueda por parte de personal de la Armada, el Gope, Bomberos, Ejército y vecinos del sector, los familiares de los jóvenes desaparecidos comienzan a resignarse a no encontrar a sus seres queridos.

Juan Carlos Botti, padre de Ismale Botti, uno de los jóvenes desaparecidos se refirió a las labores de búsqueda en medio de una misa que se realizó en Cobquecura.

Agencia Uno

“Lo he dicho siempre y lo repetiré todo lo que sea necesario el resto de mi vida, infinitas gracias a todas las personas. Decisión, voluntad de Dios que nuestros hijos quedaran acá, una localidad pequeñita pero con un cariño enorme“, señaló.

“nuestros hijos quedaron acá, sabemos que están con nosotros en nuestro corazón y mente. Seguirán por siempre con nosotros desde el cielo“.

“Espero que nuestro querido Dios y todos los ángeles del cielo cuiden a mi hijo Ismael, a Jorge y a Diego, que se cuiden todos porque es lamentable, es un dolor tremendo perder a un hijo y a un familiar querido”, agregó.

Respecto a las diligencias, Botti explicó que “fue una labor de rebúsqueda en la que lamentablemente no hubo caso, no pudimos hacer aparecer a nuestros muchachos, pero se recorrieron no sé cuántos kilómetros de costa, más de 8 mil kilómetros cuadrados, 5 mil kilómetros de línea recorriendo playa a playa”.