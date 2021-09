Cuarto retiro del 10% vive día clave: este miércoles se vota en la comisión de Constitución

Para hoy a las 15:00 horas está programado el inicio de una nueva sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el proyecto para un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones vivirá una jornada clave al ser votado en particular.

En la instancia, se debatirán y definirán distintos puntos, como el impuesto a quienes hagan efectivo el giro de las AFP y tengan una renta superior a los $2.500.000, medida que ha impulsado y respaldado el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social).

Aquella moción, no ha sido bien vista de toda la oposición, por lo que aún no se puede confirmar si tendrá la aprobación, recordando que, principalmente desde la Democracia Cristiana, han llamado a no optar por esta medida, que ya había sido impuesta en el segundo desembolso del 10%.

Otros detalles que estarán en el centro de la discusión serán la eventual incorporación de personas pensionadas por rentas vitalicias y la votación del oficialismo, desde donde varios parlamentarios y parlamentarias han confirmado su voto a favor, pese al reiterado llamado del aspirante oficialista a La Moneda, Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), para rechazar la moción.

Se espera que la sesión dure hasta las 17:30 horas, por lo que todos los puntos deberían quedarse zanjados, ya que para el próximo martes está fijada la sesión, durante la tarde, en la Sala, donde la iniciativa de cuarto retiro deberá contar con dos tercios de respaldo para ser aprobada.