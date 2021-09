Ministro Delgado asegura que para controlar crisis migratoria volverán las expulsiones de extranjeros del país

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó en esta jornada que ante la crisis migratoria que ha colapsado a ciudades fronterizas chilenas, como el caso de Colchane, cuyo alcalde denunció sentir un “abandono extremo” del Gobierno, retomarán la política de expulsiones de extranjeros del país.

En un punto de prensa, el secretario de Gobierno aseguró que las autoridades de La Moneda “hemos tomado nota de las recomendaciones, hemos realizado nuestro proceso, somos respetuosos de los fallos, pero en ese contexto en las próximas semanas vamos a retomar las expulsiones”.

El principal argumento del ministro Delgado tiene que ver con los bajos índices de ingreso de migrantes que hubo en el país mientras las fronteras chilenas estuvieron cerradas por las medidas sanitarias en pandemia y las medidas de expulsiones propiciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Vuelven las expulsiones de Chile para migrantes

“Las expulsiones van a seguir y las vamos a tomar prontamente. Las estadísticas lo dicen, mientras tuvimos la oportunidad de expulsar el ingreso clandestino por Colchane bajó”, aseguró el ministro.

El fenómeno de crisis migratoria en el norte del país, explicó el jefe de la cartera del Interior, tiene mucho que ver con los positivos números que Chile muestra en torno al control de la pandemia de covid-19 y las ayudas económicas del Estado, que han convertido al país en un destino atractivo para los extranjeros.

“Chile hoy día es un atractivo migratorio para muchos, la situación sanitaria, las vacunas, la situación económica, la necesidad de emplear a personas que no se están empleando en distintos rubros, todo eso hace un efecto llamado a Chile”, afirmó, al paso que se cuestionó el porqué la gente de otros países prefiere a Chile por el resto de naciones en el continente.

“El hecho de que la frontera haya estado cerrada, al menos para turistas o personas no residentes, no es un argumento para decir bueno esta bien que entren por la frontera de manera clandestina como he escuchado”, finalizó.