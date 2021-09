Contagio de ministro de Salud con covid-19 aisló aún más a Brasil en las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas confirmaron que la delegación de Brasil que viajó a Nueva York para participar en la 76 Asamblea General de la organización se encuentra en aislamiento. Ello, después de que el ministro de Salud brasileño, Marcelo Queiroga, diera positivo por coronavirus.

Así lo hace saber Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien no se reuniócon la delegación, según informaron en rueda de prensa.

“Fuimos informados anoche por la misión permanente de que un delegado que estaba en la Asamblea General dio positivo en una prueba de COVID-19. Estamos trabajando con ellos para llevar a cabo las acciones a seguir que sean necesarias”, ha contado Dujarric.

“Esta delegación en cuestión no se ha reunido con el secretario general”, ha dicho el portavoz, quien también ha comunicado que por el momento “no se han identificado contactos cercanos entre personal de la ONU” y el equipo que ha traído consigo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Brasil “ha confirmado que toda la delegación ha decidido realizar una cuarentena voluntaria de 14 días”, ha dicho Dujarric, recoge la agencia de noticias Sputnik.

El positivo de Queiroga es el segundo en la comitiva de viaje de Bolsonaro a Nueva York. El otro caso diagnosticado es el de un miembro del equipo ceremonial del presidente que no estuvo en contacto con las autoridades y permanece en cuarentena en Estados Unidos.

El ministro de Bolsonaro viajó con vacuna

A diferencia de Bolsonaro, que no ha recibido la vacuna contra la COVID-19, Queiroga si ha recibido las dos dosis correspondientes, en concreto de CoronaVac.

Bolsonaro ha sido la excepción entre los líderes mundiales que han asistido a la Asamblea General por no haber recibido la vacuna contra la COVID-19. A su llegada a Nueva York, se publicó una imagen de él y su comitiva comiendo pizza en la calle, puesto que las leyes de la ciudad no permiten la entrada en bares y restaurantes a aquellos que no han sido vacunados.

Con todo, no ha dado muestra alguna de cambiar sus posiciones en relación a la pandemia y en sus redes sociales ha difundido también vídeos de encuentros con sus seguidores en la ciudad estadounidense, sin mascarilla ni distancia como suele ser habitual en él.