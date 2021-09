“Voy a tener que andar acompañado”: Moreira critica el ataque que recibió con aguas servidas

El senador Iván Moreira (UDI) se refirió esta mañana respecto de la agresión que sufrió este martes al participar de una actividad pública por el aniversario de la comuna de Hualaihué, y en la que fue atacado por unos manifestantes que le arrojaron agua servida con defecas y un objeto contundente.

En entrevista con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, el parlamentario criticó duramente el ataque del que fue víctima por parte de un individuo que “no es de la comuna”, quien junto a otras personas fustigaron al congresista.

“Mi moral está intacta”, dijo Moreira, quien cuestionó este tipo de acciones que según indicó afectan a la democracia, ya sea que las víctimas sean de un sector político u otro.

“Todas estas cosas las condeno por igual”, agregó, poniendo como ejemplo el caso de la “funa” que recibió el excandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, que en un vuelo de regreso a Chile fue agredido verbalmente por otro pasajero.

Moreira acusa un efecto de polarización en la democracia

“Lo que le ha pasado a Jadue en un avión son cosas que me han pasado a mí. Y la verdad es que yo no voy a aplaudir esas cosas, porque van generando polarización, lo que no es bueno para la política”, expuso el senador, quien lamentó que el incidente haya ocurrido “en un lugar donde no pasa nada como Hualaihué”.

Ante la consulta de Amaro Gómez-Pablos de porqué andaba solo en una actividad de carácter público, donde se congregan varias personas, Moreira aseguró que lo hacía porque hasta ahora nunca había sufrido ataques, ni siquiera con personas que lo habían abordado en otros lugares para enfrascarse en discusiones políticas con él.

“Ahora voy a tener que andar acompañado, no queda otra”, aseguró, al paso que insistió en que “no podemos seguir aceptando estas prácticas, vengan de donde vengan”.