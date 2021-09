Vocera de Sichel retomó tema de las experiencias de vida en contra de Boric: “Yo fui mesera”

La vocera del candidato Sebastián Sichel retomó los ataques a Gabriel Boric, el contendor de Sichel y quien lleva la delantera en las encuestas, ocupando el tema de las experiencias vitales. La exsubsecretaria Katherine Martorell dijo que ella sí tiene también este tipo de experiencias y dijo que fue mesera y que trabajó en un mall para pagarse su examen de grado.

En una entrevista con “De todo un poco”, un programa en el Instagram que se llama lamaquina.medio., la vocera de Sebastián Sichel dijo que “hoy día yo no quiero ser madre. Es una decisión que tengo tomada por ahora. Y eso no tiene nada que ver con haber vivido experiencias de vida”, dijo Martorell. Luego añadió que “lo que dijo Sebastián Sichel es que ha tenido muchas experiencias de vida, distintas. Y que para él haber sido padre, dentro de muchas más, ha sido muy importante. Lo dice como un ejemplo”, aseguró.

Luego de eso añadió que “yo te pongo un ejemplo de una experiencia de vida que para mí ha sido muy relevante, dejando de lado los afectos, sí por ejemplo haber enfrentado una pandemia, lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo creo que existen muchas experiencias”. Y también dijo que “Yo fui mesera, trabajé en un mall para pagar mi examen de grado en la universidad, trabajé en el mundo privado, en el mundo público, tengo bastante experiencia profesional y creo que eso es bastante importante tenerlo para ser presidente”, añadió.

Vocera ataca a Boric

A continuación se quejó de que el candidato de Apruebo Dignidad carece de este tipo de trayectoria. “Sí yo creo que a Gabriel Boric le pesa no tener experiencia, él mismo dijo hace un año atrás que no sentía tener la experiencia suficiente ni estar preparado para ser presidente. Yo creo que sí es experiencia ser más allá de ser diputado. No sé, haber trabajado”, afirmó.