Educación del futuro: cinco claves para sumarse al movimiento

Imaginar horizontes alternativos para la educación nos impulsa a pensar en programas en modalidad 100% remota, ad portas de la era de la inteligencia artificial. La educación venidera, según The Valley Chile, se perfila como una estructura de aprendizaje en la que los educadores se convertirán en facilitadores activos que modelarán un conocimiento más ajustado a las aptitudes específicas de cada individuo, forjando la necesidad de un aprendizaje a distancia y, posteriormente, la masificación del aula remota.

“El futuro del aprendizaje y el desarrollo profesional continuo se está transformando en una necesidad, y el futuro de la educación implica nuevos formatos educativos que mejorarán efectivamente las capacidades soft y hard skills de los empleados más calificados”, destaca Ariel Vidal, Country Manager en The Valley Chile.

Pero, ¿cómo fortalecer nuestra profesión ante este incipiente escenario? La respuesta se resume en cinco tendencias en la educación del futuro:

El Aula virtual seguirá creciendo debido a la conveniencia de capacitarse con herramientas y en plataformas de aprendizaje virtual.

En el horizonte de la educación en el aula remota, los estudiantes y educadores tendrán la oportunidad de crear un entorno de aprendizaje dinámico y visual que no esté restringido por el espacio ni el tiempo.

La gamificación en el aula mejorará las habilidades, es decir, aumentará el atractivo en los procesos de aprendizaje.

El futuro de la educación se cruzará con las tecnologías emergentes de realidad aumentada y virtual, creando experiencias únicas que impulsarán una enseñanza más creativa.

La tendencia augura que los estudiantes privilegiarán especializarse vía nuevos modelos de aprendizaje en línea, que requieran menos tiempo y que sean más asequibles.