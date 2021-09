Juzgado de Hualaihué dejó libre al sujeto que agredió con botella de orina y fecas a Iván Moreira

El Juzgado de Garantía de Hualaihué dejó en libertad al atacante del senador Iván Moreira, pero lo mantuvo sujeto a la cautelar de prohibición de aproximarse a la víctima y fijó un plazo de investigación de 50 días por el delito consumado de atentado y amenazas contra la autoridad.

En la audiencia de formalización, la magistrada Carolina Norambuena dictó la libertad para José Sandoval, en tanto que le prohibió acercarse a Moreira en su domicilio, lugar de trabajo y cualquier lugar donde el senador se encuentre, en un radio no menor a los 100 metros.

Cabe recordar que Sandoval fue detenido por funcionarios de Carabineros el pasado martes, cuando a eso de las 14:58 horas y en medio de la ceremonia de celebración del aniversario 42 de la comuna de Hualaihué, se enfrascó en una acalorada discusión con el senador de la UDI, que finalizó cuando agredió de golpes al parlamentario y le arrojó una botella con restos de orina y defeca, que le causaron una lesión de carácter leve a Moreira en la región cigomática izquierda (pómulo).

“Estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funas. No nos van a doblegar, no nos van a amedrentar. Y vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios”, señaló Moreira mediante un video posterior al ataque, opinión que al día siguiente reafirmó en su cuenta de Twitter y entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13.

“Sigo firme como un roble, con la moral intacta y la izquierda facista y los anarquistas no me amedrentan, ni me doblegarán”, tuiteó el senador, quien en el matinal aseguró que de ahora en adelante deberá ir a actividades en terreno “acompañado”.