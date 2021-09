Constituyentes hicieron “la ola” mientras se votaba indicación a reglamento

Los constituyentes de una de las salas en las que sesiona este lunes 27 el pleno de la Convención tuvieron una singular forma de alivianar la larga jornada. Lo hicieron justo en el momento en que la cámara de la transmisión tenía tomada su sala: se levantaron en coreografía e hicieron el movimiento de la ola. Uno que se popularizó durante el Mundial de México 1986, cuando la gente en las tribunas se paraba y sentaba simulando una ola avanzando.

En el caso particular de la ola chilena fueron apenas cinco constituyentes los que se vieron haciendo el movimiento. Pero por lo que se aprecia no fue algo espontáneo, sino que lo tenía preparado. Eso porque se aprecia a quien inicia el movimiento que, sin mascarilla, le habla a sus compañeros de sala antes de que todos empiecen a levantarse. Como no tenían el audio conectado a dicha sala no se aprecia si el movimiento lo acompañaron de alguna palabra.

Al momento en que los constituyentes hicieron la ola se votaba una indicación de Vamos por Chile, la 172. Esta quería introducir la frase “que se contengan en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” a un artículo sobre la comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. La frase que querían alterar dice solamente que la comisión abordará “la integración de fuentes del derecho internacional de los Derechos Humanos”.

La propuesta de Vamos por Chile fue rechazada por 115 votos en contra, 36 a favor y dos abstenciones. Entre quienes hicieron el movimiento estaba el constituyente ambientalista Juan Martin, del distrito 12, que habló cuando se trató la siguiente