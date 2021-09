Julio César Rodríguez se lo dijo claro a subsecretario Galli: “Si lo dejo hablar no me va a contestar, de verdad se lo digo”

La crisis migratoria y la marcha que se realizó el fin de semana en Iquique ha enfrentado a varios chilenos, y ahora, sin duda, se ha transformado un tema fuerte de discusión, como lo que ocurrió esta mañana en “Contigo en la Mañana”, donde Julio César Rodríguez insistió en obtener respuestas claras.

En el estudio estuvo invitado el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para conversar de tema de la migración y Julio César, intentó que le respondiera claramente sus preguntas y hasta anduvo perdiendo la paciencia.

Julio César le preguntó: ¿”usted sabía que en la Plaza Brasil había 2oo familias?”

“Efectivamente nosotros…”, alcanzó a decir Galli, cuando Julio César insiste: “¿Sabía o no sabía”….le consultó dos veces más, hasta que el subsecretario respondió.

Luego, Julio César le consulta: “¿Usted sabía que había personas ahí, y qué hizo al respecto?”.

“En primer lugar, Chile…”, alcanzó a responder la autoridad del Gobierno, y Julio César lo interrumpe.

“Subsecretario yo lo he entrevistado muchas veces es que si lo dejo hablar no me va a contestar, de verdad se lo digo”, sentenció el conductor del matinal.