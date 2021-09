Jaime Mañalich molesto en entrevista en La Red: “Yasna, Yasna, por favor no mienta”

Jaime Mañalich, actual candidato a senador por la Región Metropolitana y ex ministro de Salud, defendió su gestión en dicha cartera en los primeros meses de la pandemia. Y se molestó cuando afirmación que se tuvo que ir del Minsal debido a los problemas detectados en las cifras de muertes atribuibles al covid. De su gestión, dijo que el único error fue no haber cerrado las fronteras en el mes de febrero, adelantándose a los hechos.

En una entrevista en “Hola Chile” de La Red, el candidato Jaime Mañalich se molestó cuando la periodista Yasna Lewin le sacó el tema de las cifras covid. Esto ya que el año pasado se detectó que el Minsal entregaba un informe a la OMS con muertos, pero que era distinto al que se informada a los chilenos. El ex ministro insistió que él fue quien denunció esa anomalía.

Al partir Jaime Mañalich dijo que “personalmente pensé que había cumplido una etapa. Implementé todo lo que debía implementar: respiradores, PCR, contratos de vacunas y que había una politización del tema de la pandemia”, pero ante eso Lewin dijo que “usted sale el día que se sabe la vulneración de las estadísticas y la contabilidad de los fallecidos. Ese fue el momento en que se genera su salida”.

Sin embargo, Mañalich no calló y dijo que “yo había renunciado un mes antes. Estaba insistiendo en mi renuncia…”. Entonces Lewin lo interrumpió y le dijo de nuevo que “salió cuando se conoce que la contabilidad de las muertes no era la correcta y no era la misma que se informaba a la OMS”. Ante eso, el ex ministro aseguró que él elevó el tema a la Contraloría.

De ahí en adelante el diálogo fue más encendido.

Yasna Lewin: ¿Y por qué no lo informó a la opinión pública?

Jaime Mañalich: Lo informé. ¡Cómo que no lo informé!

Yasna Lewin: No, usted lo informó cuando se descubrió en la prensa que las estadísticas a la OMS que usted entregaba eran distintas a las que se entregaban a la opinión pública. No lo informó usted. Yo no me enteré por el diario, no por usted.

Jaime Mañalich: Es bueno que lea el diario, Yasna. Pero yo lo dije.

Yasna Lewin: Todos somos testigos de que la información fue proporcionada antes. A usted lo sorprendió y ese fue el detonante para que saliera.

Jaime Mañalich: Yasna, Yasna, por favor no mienta. No hubo un detonante porque yo renuncié un mes antes.

Yasna Lewin: Yo no he dicho ninguna mentira. Yo le ruego que fundamente su afirmación.

Jaime Mañalich: Usted usa la palabra detonante. Eso significa que alguien pone un detonante y explota. Ese detonante es la renuncia que le presenté al Presidente.