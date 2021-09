Camila Vallejo ironiza por concepto de Diego Schalper: “¿Ciudadano feto?”

La diputada Camila Vallejo (PC) ocupó la ironía para un concepto de su colega Diego Schalper (RN) en el debate por el aborto. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de interrupción del embarazo hasta la semana catorce. Ahora el proyecto pasó a la comisión de Mujer de la Cámara para que lo voten en particular.

Según recordó en su cuenta de Twitter la diputada Camila Vallejo, el diputado Schalper dijo que “en el aborto no hay reanudación, lo que hay en realidad es el fin de la vida de un ciudadano inocente”. A ella le llamó tanto la atención que Schalper considere ciudadano a alguien que todavía no nace, que se preguntó si acaso existirá el “¿ciudadano feto?”.

De hecho, la intervención de Schalper tuvo otros elementos sujetos al debate. En una parte se preguntó si “¿una niña de catorce meses de vida en el vientre materno no tiene derechos humanos?”.

El texto que se aprobó el texto modifica el Código Penal. Por medio de una primera enmienda no se altera la pena vigente para quien cause un aborto con el consentimiento de la mujer, pero se define que será aplicable después de las 14 semanas de gestación. Se libera de la sanción penal a la mujer. Como en el caso anterior, sólo se impondrá después de las 14 semanas para quien cause o consienta en un aborto fuera de las tres causales permitidas.