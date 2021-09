Cámara aprobó despenalización del aborto hasta las 14 semanas: ahora regresa a comisión para votación en particular

Extensa y acalorada jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados, debido a la discusión del proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas, el que fue aprobado.

Poe 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones, se aprobó la iniciativa, que deberá regresar a la Comisión de Mujer y Equidad de Género para su votación en particular.

✅ APROBADO | Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.



Al inicio de la sesión, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, pidió al presidente de la Corporación, Diego Paulsen, decretar un minuto de silencio por las “miles y miles de víctimas del aborto”, pero se rechazó.

Dentro de los argumentos entregados en la discusión, la diputada Cristina Girardi, se tomó las redes: “Yo quisiera hacer una pregunta, si una mujer llega a una situación de aborto.. quedó embarazada por qué, por una fertilización in vitro, por obra del espíritu santo, o fue porque un hombre, un macho alfa, macho menos, lo que sea, la dejó embarazada. Qué pasa con ese hombre, aborta por la boca… dice no me hago cargo y ¿cuál es la pena por abortar por la boca? Cero, cero, por qué, porque es macho, puede hacer lo que quiera, pero él no va a ir a la cárcel ningún segundito por embarazar a una mujer”.

Más tarde, fue el turno del diputado Ramón Barros, que no dudó en mostrar la imagen de un feto para “sensibilizar” a quienes están a favor. Asimismo, le recordó a todos los presentes que todos pasaron por el útero de sus respectivas madres y que, nadie de los que ahí estaba, se había saltado la etapa gestacional.

“Los defensores del aborto han resuelto de manera simple y categórica desconocer la vida de un ser humano en gestación. Niegan su condición de persona, más allá de miles de páginas que se han escrito para hablar del origen de la persona. ¿Alguno tuvo la posibilidad de llegar a este momento de su vida sin haber pasado por útero de su madre? (…) A los 14 semanas de gestación hay un ser humano que tiene sus dos patitas, sus dos manitos y quienes defienden este maldito proyecto, nadie habla de ese ser, de esta persona que tiene plenitud de derechos”, sostuvo mostrando su celular con la imagen.