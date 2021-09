Cuarto retiro vive día clave: proyecto será votado este martes en la Sala de la Cámara

Entre las 14:30 y las 19:30 horas, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en sesión especial el cuarto retiro al 10% de los fondos previsionales, desde las AFP y desde las aseguradoras, en caso de tratarse de jubilados del sistema de rentas vitalicias.

En caso de recibir el apoyo de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio -es decir, 93 votos-, la medida que ha sido fuertemente criticada por el Gobierno pasará a ser tramitada en el Senado. Hay una alta expectación por la sesión del hemiciclo, ya que no existe claridad de si el proyecto contará con los votos necesarios del oficialismo para avanzar a la Cámara Alta.

El cuarto retiro terminó de ser tramitado en particular este lunes, donde se declararon inadmisibles las indicaciones presentadas por el diputado Matías Walker (DC) que buscaba el pago de impuestos para rentas de 3,6 millones de pesos y la del independiente Karim Bianchi, que buscaba permitir el retiro total de los ahorros previsionales o una parte de ellos con el objeto de ser invertidos en un “inmueble o en un instrumento financiero”.

También corrió esa suerte la propuesta de Jorge Durán (RN), quien pretendía agregar en la ley un artículo señalando que los ahorros en las cuentas individuales “son de propiedad exclusiva de los afiliados y no podrán ser objeto de expropiación, nacionalización, confiscación, apropiación o cualquier otra medida o mecanismo destinado a privar o restringir las facultades del propietario sobre dichos fondos, ni aún en virtud de una ley general o especial que lo autorice por causa de utilidad pública o interés nacional”.

Entre las mociones aprobadas destaca una del mismo Duran que permitirá hacer uso de un cuarto retiro de fondos de pensiones en un plazo de dos años -730 días- y no sólo en uno.

También fue validado el nuevo retiro del 10% de pensionados de rentas vitalicias, con un máximo de 150 UF. El texto establece una modificación respecto al retiro anterior: indica que no haya una baja permanente en la pensión, habilitando a los beneficiarios a devolver los montos para luego volver a recibir lo mismo que recibía antes del retiro.

Recordemos que la tramitación del retiro a las rentas vitalicias ha causado especial polémica debido a que el American Council of Life Insurers, gremio de aseguradoras de Estados Unidos, ha exhibido su rechazo e incluso emplazó al gobierno del presidente Joe Biden, al G-20 y al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) para que se pronuncien por el tema.

Otra indicación aprobada fue la presentada por la diputada Carolina Marzán (PPD) que sanciona a las AFP que no cumplan el plazo máximo para hacer entrega de los dineros retenidos por deudas de pensión alimenticia.

Asimismo, recibió luz verde una enmienda de la parlamentaria Karol Cariola (PC) que permite retener hasta el 100% de los fondos de pensiones de una persona con deudas por pensión alimenticia. Se aclaró que los fondos a retener corresponderán al dinero que deba cada persona, por lo que si dicho monto es el 50% del saldo en la AFP del deudor, solo se retendrá ese porcentaje.

La semana pasada, la comisión había aprobado una indicación presentada por Apruebo Dignidad para que el retiro del 100% de los fondos previsionales se permita a personas con enfermedades con tratamientos de alto costo o alguna enfermedad catastrófica, con un monto máximo de 1.350 unidades de fomento ($40.575.600). Recordemos que recientemente se despachó a ley un proyecto similar, pero que solo contempla enfermedades terminales.

Además, la mesa rechazó otro injerto de la misma bancada similar al del diputado Walker sobre impuestos, pero fijando el gravamen para quienes perciban salarios mensuales por sobre los 2,5 millones de pesos.

En definitiva, el cuarto retiro fue aprobado por 8 votos a favor y 4 en contra después de su tramitación en particular. Entre los primeros estuvo Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (CS), Paulina Núñez (RN), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC), Marcos Ilabaca (PS), Pamela Jiles (PH) y René Saffirio (IND), mientras que entre los segundos estuvieron Juan Antonio Coloma (UDI), Jorge Alessandri (UDI), Carlos Kuschel (RN) y Tomás Fuentes (RN). No asistió a la votación Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Agencia Uno/Imagen referencial

Ad portas de la votación de hoy, la diputada Pamela Jiles, una de las mayores impulsoras del cuarto retiro, adelantó que “si es que se aprueba, va a ser gracias a la derecha, y eso hay que decirlo con claridad, porque necesitamos 15 votos de la derecha”.

“De esos 15 votos, en este minuto yo tengo comprometidos con toda claridad nueve votos. Disminuyeron enormemente desde hace 10 días hasta ahora, y por lo tanto, los otros votos están en duda, están en reflexión”, aseguró Jiles.

Quien también se refirió al proyecto fue la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien le bajó el perfil a las recientes confesiones de los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente) de haber realizado el retiro del 10% pese a que el Gobierno está en contra de la medida.

“Uno no tiene nada que reprocharle a los ministros que retiraron el 10%, lo hicieron por necesidad, por las complicaciones que podrían tener en su familia. Como dijo la ministra Schmidt, tenía que ver con una emergencia, y eso es lo que les pasa a las familias hoy día, esa es la necesidad que tienen, por eso es que esperamos que el Gobierno y sus ministros no intervengan, no compliquen el cuarto retiro del 10% y el segundo de rentas vitalicias”, consignó Sepúlveda.

En tanto, el diputado Jorge Durán adelantó que hoy “van a haber grandes sorpresas de muchos parlamentarios que van a salir de su estado de reflexión y van a votar a favor de este cuarto retiro”.