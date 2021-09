El relato de la carabinera tras detención de Tiare Aguilera: hijo estaba solo y convencional ebria

Era la madrugada del domingo, cuando personal de Carabineros debió trasladarse a un domicilio de la comuna de Ñuñoa y que resultó ser el departamento de la convencional Tiare Aguilera y el relato de la carabinera que participó en el operativo es decidor.

En primera instancia se indicó que el llamado era por violencia intrafamiliar, pero no…según un audio que se filtró de la cabo 1° Priscila Muñoz, el llamado era por vulneración de un menor de 3 años, hijo de la convencional.

Según la carabinera, al llegar, la mujer “estaba EJE1”, lo que quiere decir, en estado de ebriedad.

“El inmueble estaba con la puerta abierta, el menor tirado en la cama, había chelas y vinos, su pareja se había ido del inmueble en moto”, relata.

Además relata que su compañero se tiró contra Aguilera, “porque la mina me jodió la mano y a la mina no la encontrábamos por ninguna parte, estaba escondida en la parte de abajo del vehículo”.

Investigan detención de Tiare Aguilera

De acuerdo a los detalles que entrega Emol, que tuvo acceso a los partes ingresados a la Fiscalía de Ñuñoa, vecinos llamaron por distintos motivos a la policía. Primero por los gritos registrados en el edificio, que correspondían a Aguilera, quien habría salido persiguiendo a su pareja, quien se retiró del inmueble.

Además, por el quiebre del vidrio de la mampara, en la puerta de ingreso al edificio. Pero además, por la presencia del hijo de la convencional, de 3 años, sólo en el departamento, que se encontraba con la puerta abierta.

“A raíz de lo anterior se le solicitó a la mujer, por varios minutos, que saliera del lugar donde se encontraba escondida, con la finalidad de aclarar lo sucedido, accediendo de manera agresiva”, dice el escrito. Y agrega que la convencional “se encontraba en estado de ebriedad, lo que le constó al personal debido a su fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar”.

Además, consigna el documento, “esta se encontraba tratando de propinar golpes al personal policial y a vecinos situados en el lugar, manifestando a viva voz ‘a mí no me pasó nada, no sé que hacen acá, yo no hablaré con nadie, todos los pacos son iguales’”. Agregan que “al consultarle por el menor esta indicó ‘no me interesa, entréguenselo al Sename’” y que por eso se “procede a su detención”.