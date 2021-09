Boric y falta de respuesta de Sichel sobre retiro del 10%: “Es una falta de transparencia preocupante”

Gabriel Boric, diputado por Magallanes y abanderado de Apruebo Dignidad, fustigó este miércoles 29 a su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Esto debido a que Sichel lleva eludiendo dos días responder si hizo algún retiro del 10 por ciento. Pese a que su vocera Katherine Martorell sí reconoció que ella hizo uno. Boric dio sus declaraciones tras reunirse con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, para abordar el tema migratorio.

Nos reunimos con @JMCarvajalG, gobernador de Tarapacá, quien nos entregó detalles de la crisis migratoria en el norte, consecuencia de la irresponsabilidad de Sebastián Piñera y su llamado en Cúcuta para venir a Chile. Hacernos cargo es tarea de [email protected] #Seguimos ✊ pic.twitter.com/ozvDdxSUFm — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 29, 2021

Frente a la postura que tiene Sichel, que se opone al cuarto retiro del 10 por ciento, Boric dijo que “creo que ha ido demostrando en los últimos días un nivel de ambigüedad y falta de transparencia que es preocupante”. Esto en momentos en que el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento pasará ahora a la comisión de Constitución del Senado, antes de tener que ser vista por el pleno de la cámara alta.

Y en cuanto a Sebastián Sichel, el diputado por Magallanes recordó que el ex ministro “hacía lobby y decía que no era lobbista. Acusa una suerte de ‘trampa moral’ por preguntarle algo que es de toda transparencia. Todos los candidatos presidenciales debiéramos responder. A Sebastián Sichel tanto le gusta hablar de su historia personal. Tiene que hablar de todas las partes de la historia, no sólo las que le convienen”, dijo Boric.