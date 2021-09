Las 5 creadoras más exitosas de Arsmate dan sus consejos para ganar más dinero en la plataforma

Con la reciente noticia de “Onlyfans” acerca de la prohibición del contenido para adultos a partir del 1 de octubre de este año, muchas creadoras de este tipo de contenido se vieron en la obligación de migrar y cambiarse de plataforma al creer que sus ingresos podrían verse completamente afectados a partir de esta fecha. Y a pesar de que la empresa del gigante británico se retractara a solo días después de su polémica decisión, aún queda mucha decepción e inseguridad en la gran parte de usuarias que comercializaban este tipo de contenido en su sitio web.

Muchas usuarias se sintieron desplazadas después de haberse sentido parte del inmenso crecimiento de “Onlyfans” en estos últimos años, aludieron haberse sentido incluso utilizadas, y si bien, no todas tomaron la decisión de migrar de forma definitiva a otra plataforma que les permitiera continuar generando ingresos con su trabajo, muchas se abrieron a la posibilidad de probar las nuevas alternativas que ofrece el mercado del entretenimiento en línea y trabajar en paralelo con más de una página web.

Por suerte para las creadoras chilenas y de gran parte de Latino América, en Chile existe “Arsmate”, conocido popularmente en las redes sociales como “El Onlyfans chileno”. La primera plataforma chilena con más de dos años de silenciosa presencia en línea, y que comparte muchas de las características de funcionamiento de su competidor mundial “Onlyfans”.

“Arsmate” se ha visto muy beneficiada por esta situación de migración masiva de creadoras de contenido a nuevas plataformas, incrementando en más de un 1000% su número de creadoras, usuarios y ventas. Debido su baja comisión y a las excelentes condiciones de trabajo que ofrece a sus usuarias, posicionándola como la plataforma líder en Chile y hasta “mejor que Onlyfans” en este sentido para algunas creadoras.

Entre los beneficios más destacables, encontramos su baja comisión por uso de la plataforma de solo un 10% por venta y su expedito proceso de retiro de ganancias para creadoras de contenido de solo 24 horas hábiles.

No obstante, mantener una cuenta en Arsmate, no es tarea fácil, pues si se le mira por el lado del “instant money” se requiere de muchas horas de trabajo, si es que no de tiempo completo en la plataforma, para mantener a la comunidad expectante y así obtener los mejores resultados.

Francisca Mayorga (@franmayorgas), 28 años, ingeniera comercial, Santiago

“Comencé con esto en noviembre del año pasado porque mi mejor amiga me dijo que era rentable, explicándome los beneficios que Arsmate tenía, que claramente, eran mucho más convenientes que cualquier otra plataforma nacional e internacional, considerando fechas de pago, comisión y calidad de la misma página no había donde perderse. Y me motivó a inscribirme. En primera instancia partí con muchas fotos que tenía de antes, y al ver que funcionaba, empecé a potenciar mi contenido.

La experiencia ha sido increíble, gran parte de mis suscriptores son seguidores de muchos años en otras redes sociales, por lo que en su mayoría son respetuosos y hablo con ellos todos los días. En cuanto a los beneficios, ha sido un complemento importante en mi vida para ordenar algunas deudas y reinvertir este dinero en otros negocios.

Lo más importante aquí es la constancia y el equilibrio, para comenzar sugiero una cantidad de fotos y videos prudente (20 fotos 5 videos) cosa que llame la atención suscribirse, y mantenerse activa una a dos veces por semana subiendo algo nuevo, si es más, mejor.

Otro punto importante es el precio, considerando la baja comisión de Arsmate, puedes ofrecer un valor mucho más accesible a tus suscriptores que con otras plataformas.

Y por último, pero no menos importante, difundiendo a través de redes sociales (instagram, facebook, twitter) que Arsmate es una página de contenido exclusivo a buen precio y con harto contenido, siempre será mucho más atractivo.

En lo personal trato de hacerme un horario para conectarme y responder a todos, enviar fotitos, etc”.

Sofia Silva (@sofiasilvatv), 35 años, modelo, Santiago

“Me considero una mujer sin tabús, de mente abierta, muy trabajadora, relajada y alegre.

Comencé a hacerme conocida en redes sociales, lo que me abrió las puertas para trabajar en eventos como anfitriona, desfiles, etc. Me empezaron a llamar para la televisión, apareciendo en programas como Morandé con Compañía, Así Somos, El Club de la Comedia, entre otros.

Me tenté a mostrar mi arte, el de la sensualidad, ya que a mis seguidores les gustaba mucho lo que hacía y me entusiasmó a comenzar a vender contenido.

Conocí Arsmate a través de una amiga, la que me motivó a empezar a generar dinero por lo que antes hacía gratis.

Ha sido una muy buena experiencia, y me ha ayudado bastante económicamente. Es una página muy transparente y con gente siempre dispuesta a ayudar y resolver dudas.

Mi consejo para los nuevos creadores, es que se sientan en confianza, que hagan lo que les gusta sin importar lo que digan otras personas y que aprovechen que es una gran oportunidad, ya que detrás de esto hay un equipo de trabajo muy serio y comprometido”.

Bárbara Pérez Meriño (@barbara.pmerino), 22 años, administradora de empresas, Santa Cruz

“Trabajé 4 años en administración de empresas y siempre me gustaron las redes sociales, por esto fue que siempre fui embajadora de páginas; realizaba publicidad a diferentes páginas y marcas reconocidas, hasta que llegó la pandemia. Se acabó mi contrato de trabajo y decidí sacar provecho a mis redes sociales, decidí vender contenido y entré a la plataforma más de moda (Onlyfans).

Siempre me gustaron las fotos, las cámaras y las redes sociales, entonces me desenvolvía muy bien creando contenido. Conocí Arsmate por una amiga que me oriento y me motivó.

Me decidí y entré en la plataforma, la experiencia ha sido genial, porque es una página muy completa. “El Onlyfans chileno”, es rápida con sus pagos, fácil para los suscriptores y no es difícil de entenderla.

Lamento no haberla conocido antes, pero estoy decidida a seguir dándole un uso más extenso y trabajar más en ella. Gano muy bien en la plataforma, cuando llegué a tener mis primeros 100 suscriptores en tan poco tiempo, no lo podía creer!

El consejo que le podría dar a quienes están empezando en esto, es que sin duda usen Arsmate, que aumenten sus seguidores para obtener mejores resultados, que sepan trabajar inteligentemente, tratar de crear siempre cosas nuevas, tener la plataforma siempre activa, no pausarla.

También estar activa en Instagram o en Twitter, ser querida por los seguidores es muy importante, ya que de esa manera podrán tener suscriptores más fieles,

Estoy muy contenta con Arsmate, se lo he recomendado a muchas colegas y les ha encantado, es una página muy completa, excelente servicio”.

Barbara Montero (@baranaismar), 26 años, micro empresaria, Santiago

“Durante la pandemia intenté varias formas de seguir en la línea que me gusta, el baile erótico. Fue muy difícil adaptarme a la nueva forma de vida ya sin trabajo presencial, pero encontré una página donde pude desarrollarme como modelo de webcam, acá potencie mi lado creativo y después de muchas capacitaciones, logré desarrollar mi mayor potencial en el arte erótico.

En esta última tenía bloqueado a Chile para que mis transmisiones se pudieran ver en el resto del mundo menos acá, después de ir relajándome con el tema de las plataformas, deje de lado los tabúes y busque páginas de venta de contenido sin importarme el que dirán. Una usuaria de Arsmate me comento sobre la plataforma y los beneficios de esta lo cual me llamo mucho la atención y desde ese momento empecé a trabajar en paralelo con esta y Onlyfans.

Mi experiencia en este nuevo trabajo ha sido desafiante, ya que hace que mi creatividad se mantenga todos los días muy activa, cabe destacar que a diario creo contenido nuevo.

Si pudiera dar un consejo a quieran empezar en Arsmate serían:

Calidad de imagen

Buen contenido

Autenticidad

Estar dispuesto a trabajar 24/7

Tomárselo como cualquier otro trabajo

Sus ingresos serán equivalentes a la seriedad con que se tomen el trabajo”.

Lucía Urra (@lucicaty2), 43 años, exvendedora financiera, Valparaíso

“Empecé hace unos meses en otra plataforma por recomendación de mis seguidores de instagram y quise probar suerte. Si bien no me fue mal, no me gusto la forma de pago de esa plataforma, ya que era muy engorroso y realmente no veía muchos beneficios.

En una publicación de instagram me enteré de esta página chilena, comencé a averiguar de qué se trataba. Me llamó la atención de que respondían muy rápido mis consultas y me entusiasme en retomar el tema de venta de contenido.

Actualmente llevo casi un mes realizando esta actividad desde mi casa y estoy demasiado contenta y entusiasmada, por la ayuda económica que ha significado en mi vida, ya que soy jefa de hogar, mi hijo mayor empieza sus estudios superiores y mi hijo menor requiere atención especial, él es TEA.

En Arsmate pido un retiro de ventas y a veces está depositado el mismo día, pero nunca demoran más de 24 horas. Atienden todas mis consultas o las de mis suscriptores súper rápido, eso me deja contenta a mí y a las personas que se suscriben.

Yo he logrado subir las ventas primero que todo sintiéndome cómoda, feliz y orgullosa de lo que estoy haciendo. Yo me pongo mis propios límites y trato de subir contenido a diario. Interactúo mucho con mi público, estoy pendientes de las redes sociales y promociono mucho mi perfil Arsmate. Otra cosa que me encanta de Arsmate es que hay una especie de trabajo muy colaborativo entre las modelos, eso es algo muy importante, hay bastante compañerismo y eso me hace sentir parte de algo.

Si alguna chica se atreve a entrar en este mundo se lo recomiendo completamente, creo que hay público para todo. Yo por ejemplo, creo que soy una de las mayores de la plataforma. Si tienen las ganas de hacerlo, que se atrevan en Arsmate encontraran apoyo y excelentes resultados”.