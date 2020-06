¿Con todo el poder del pollo? KFC presentó una nueva consola de videojuegos que trae una parrilla para asar

Tras la presentación de la Playstation 5 de Sony las redes sociales explotaron. Todos querían saber cómo era la nueva consola. Y en medio de esa efervescencia, otro anunció se hizo en Estados Unidos: ¿KFC lanzará una consola?

Todo apunta a que es una broma. Pero el "trailer" que presentaron luce genial. Incluso dan una fecha: 11.12.2020. Pero recuerda que en Estados Unidos el mes va primero, así que el anuncio sería para el 12 de noviembre.

The future of gaming is here. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1 — KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020

Las "supuestas" características

La consola, se supone que será multiplataforma, es decir, permitiría el juego cruzado. Y lo más curioso es que agregaron un "chicken chamber". Una suerte de parrilla para mantener tu pollo caliente.

Desde hace algún tiempo que KFC tiene la cuenta de Twitter "KFC Gaming". Pero principalmente para apoyar campeonatos o actividades relacionadas con dicha área. Jamás nada como esto. La KFConsole tiene forma de balde de pollo frito y reproduce “4K real” a “120FPS”.

Las respuestas

Miles de usuarios, por supuesto, reaccionaron a la curiosa publicación. Preguntando sobre "qué títulos estarían disponibles". Incluso desde Xbox igual reaccionaron. "Can you lay it sideways?", ¿Puedes ponerlo de lado?, consultaron desde la (ahora) competencia. Habrá que esperar.

So… which is it going to be? 👀 pic.twitter.com/zvsItQo2ZZ — KFC Gaming (@kfcgaming) June 13, 2020