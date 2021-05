“¿Me va a escuchar o no?”: Neme se entrampó en fuerte discusión con doctor Bernucci

El pase de movilidad y el aumento de los casos de coronavirus son sin duda el tema del día y de eso hablaban en “Mucho Gusto”, José Antonio Neme y el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci.

Respecto a una posible tercera ola, Bernucci precisó que se han visto tres tipos de planes de los países ante el covid-19: los que han hecho ‘Lock Down’, como Nueva Zelanda; los que han ido mitigando las medidas, como Chile; y los que no han hecho nada, y han reaccionado en el camino, como Brasil o Estados Unidos.

“Se tomaron ciertas premisas iniciales que son erróneas. Y esos países en general han tenido una gran cantidad de contagiados, de fallecidos, y la economía por los suelos. En esos está toda Europa, parte de América del Norte. Inglaterra en un inicio, después cambió, y también nosotros”, dijo el doctor.

Y de inmediato Neme le hizo ver su punto de vista: “Usted parte de un supuesto que me parece que no es real y que todos los países son iguales y no lo son. Usted me dice que existen tres tipos de países que escogieron. No es que los países escogieron tres vías distintas…”.

“A veces la posición del Colegio Médico, las personas, no la entiende. Porque en el fondo la visión del Colegio Médico choca permanentemente con la realidad. Lo óptimo es que tengamos cero camas UCI, lo óptimo es que tengamos cero covid, pero lo óptimo no es real, no es posible de conseguir”, dijo el doctor, y Neme molesto, porque no lo dejaba terminar.

“Eso no es así, como comunicador tienes una responsabilidad, yo lo invito a que se pueda informar. Eso es erróneo, es equivocado”, dijo Bernucci.

Pero Neme ya muy molesto arremete: “No, lo equivocado es pensar, ¿me va a escuchar o no escuchar doctor Bernucci? Porque yo también tengo derecho a pensar el punto”.

“Antonio, usted como comunicador tiene una responsabilidad y transmitir esa idea es erróneo. Yo lo invito a que se pueda informar, porque eso es erróneo, es equivocado”, indicó el dirigente del Colmed.