¿Otro ayuno, otra multa? Roxana Muñoz se despide por 40 días de redes sociales

Roxana Muñoz fue multada por la Seremi de Salud, con una suma de $20 millones de pesos, por relatar y promocionar en redes su ayuno de 21 días. Ahora dejó un enigmático mensaje en su Instagram, donde relata que estará fuera de Instagram por 40 días.

De inmediato comenzaron las especulaciones, respecto al motivo de su retiro de las redes. Incluso un seguidor le responde: “Ahora ya no dices que de nuevo te estás matando de hambre”, y la influencer le asegura: “Sipo, imagínate. Si con 21 días me multaron, con 40 días como Jesús, me cruzificarían”, respondió la modelo.

Todo esto porque Muñoz indicó “les cuento que estaré 40 días retirada completamente de las redes. Gracias a [email protected] por esperarme, seguirme, por dedicarme un tiempito en escribirme, entregarme siempre cariño y amistad. A mi regreso les cuento todo. Un abrazo apretado y muchas fuerzas en estos días difíciles”.

El ayuno de 21 días de Roxana Muñoz

El Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. interpuso una demanda en contra de la modelo porque “engañó al público” al promover una dieta de ayuno en la que por 21 días solo consumió agua.

Ante esto, la Seremi de Salud decidió multarla con el pago de $20 millones.

Tras cumplir con la dieta, Muñoz se mostró contenta y satisfecha con los resultados. “Y acá estoy. Más viva que nunca”, posteó, aunque durante todo el ayuno, redes sociales mostraban la preocupación por cómo la mujer lucía, débil y con nada de energía para hablar.