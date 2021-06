Naya Fácil no la tiene fácil: “Dejen de culparme por la derrota de Karina Oliva”

Y como era de esperarse, porque así es Twitter, luego de que la derrota de Karina Oliva, la influencer Naya Fácil se transformó en tendencia.

Claro, porque la semana pasada se recordó un live que tuvo con la candidata a gobernadora, tras lo cual la militante de Comunes, fue duramente cuestionada y criticada.

Es por eso que Naya usó sus redes sociales y realizó sus descargos: “Dejen de culparme por la derrota de Karina, todos queríamos que ganara ella! No es mi culpa que la mayoría no hayan ido a votar por el candidato que preferían, las cifras de personas que fueron a votar eran super bajas, sin dudas Karina es y será la mejor”, señaló en su cuenta de Twitter.

“De nuevo en Twitter, encuentro que ya basta de culparme no quería hablar antes pero la mayoría de personas no fueron a votar y ahí están todos los resultados, todos queríamos que ganara Karina, pero yo no tengo la culpa de su derrota, ella era la mejor sin duda”, agregó en una de sus stories.