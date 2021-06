Farkas anuncia ayuda para mujer que sufrió la demolición de su kiosco en Independencia

Después de que se hiciera público el caso de Gladys, comerciante de Independencia que sufrió la demolición sin previo aviso de su kiosco a raíz de una acción por parte de funcionarios municipales, el empresario Leonardo Farkas anunció que le brindará una ayuda económica.

A través de su cuenta en Twitter, el empresario y filántropo chileno comentó que le hará una donación a Gladys por lo sucedido con su local de comida rápida, en el que recientemente había invertido su 10%.

“Seguidores, me envían este lamentable video con el relato de la Sra. Gladys de Independencia. Díganle dónde le deposito 1 millón para por lo menos tener algo estos días”, expresó Farkas, quien también publicó un video en el que la mujer afectada entrega su desgarrador testimonio.

Cabe recordar que el caso de Gladys se dio a conocer el viernes, a través del matinal “Mucho Gusto”. En dicho espacio, la comerciante dejó en claro que “yo no di ninguna orden, no he hablado con nadie, a mi nadie me llamó”, respecto a la demolición de su kiosco, en a que intervinieron funcionarios de la Municipalidad, efectivos de Carabineros y trabajadores de Enel.

Mientras tanto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, asumió el error y anunció acciones de reparación para Gladys. “Quiero insistir que acá hay una responsabilidad grave de la Municipalidad, de la que yo personalmente como alcalde me hago cargo y que tenemos que reparar”, fue parte de lo que dijo el jefe comunal sobre este caso.