Naya Fácil se confesó: “Quizás algún día termine en la política”

La influencer Naya Fácil se confesó y se refirió al live que tuvo con la ahora, excandidata a gobernadora por la RM, Karina Oliva, a quien le costó miles de críticas.

“Ningún otro político se había acercado a mí como lo hizo ella, de incluir mi opinión y de saber cómo es mi mundo”, explicó.

La influencer añadió al medio La Rata que “me gustó ampliar el público, que gente que no me conocía me haya empezado a seguir, a saber quién era yo. Entonces no sé, quizás algún día termine en la política”.

Respecto a los su preferencia presidencial, afirmó que “¡ay! No quiero hablar de política… Yo creo que Boric, porque Jadue se ha mandado muchas embarradas”.