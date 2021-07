Una mañana peleadora: Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez enfrentados por importancia de los debates

El debate de primarias presidenciales del Pacto Apruebo Dignidad sacó chispas y no precisamente entre los candidatos, sino que entre Daniel Jadue y la periodista Mónica Pérez. Y cuando hoy en “Contigo en la Mañana” comentaban sus conductores este hecho, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez tambié protagonizaron su propio round.

Y es que según Julio César, los debates no muestran cada nuevo en cuanto a las personalidades de los candidatos, lo que fue refutado por su compañera.

“Si me pones en que se hagan o no se hagan (los debate) , se tienen que hacer. Antes los candidatos y comandos ponían muchas restricciones, tenían mucho miedo a las preguntas de la prensa. En estos debates se dan más libertades en cuanto al formato, un candidato se puede preguntar con el otro, creo que aportó momentos interesantes, en el día de ayer quedaron más o menos claras las diferencias entre Boric y Daniel Jadue”, sostuvo.

“Yo sigo viendo al Jadue en las entrevistas y sigo viendo al Boric de siempre , no he descubierto nada”, le respondió Julio César.

“No todo el mundo ve el matinal ni la franja Julio”, le arremete Monserrat.

Julio: “Pero tú me estás diciendo que sirven para ver las personalidades”.

Monserrat: “Sí, pero para ti que los conoces, pero hay gente que no conoce a los candidatos”.

Julio: “Yo creo que esa gente no vio la tele”.

Monserrat: “Pero no ninguneemos a la gente, por ejemplo en mi casa…”

Julio: “Pero espérate, no pongas el ejemplo de tu casa”.

Monserrat: “Voy a terminar, yo si estoy hablando de eso, por criterios de rating no poner a la gente la información es un error, 27 puntos de rating para ti es poco, 27 para mí es bastante”.

Julio: “Tú estás hablando de otra cosa. Yo no he dicho que no sirven, estás poniendo cosas en mi boca que no he dicho”.