Larrivey habla de su incursión en el modelaje: “Me siento bastante bien para hacerlo”

Joaquín Larrivey, delantero argentino que ha sido uno de los valores destacados en la irregular campaña de Universidad de Chile en la temporada 2021, se encuentra incursionado en el mundo modelaje.

El goleador de la U protagonizó una campaña publicitaria de la marca de ropa Trial y en Instagram ya se puede apreciar el resultado de aquella producción.

Sobre esta nueva faceta, Larrivey declaró en Las Últimas Noticias que “no sé si es complicado. Lo más difícil es hacer todo naturalmente, como si fuera modelo o actor, pero dentro de todo quedé conforme por cómo lo hicieron y la manera en que quedó hecha la producción”.

El exjugador del Cagliari y el Celta de Vigo, entre otros clubes, comentó que “había hecho algo parecido en otras ocasiones, me siento bastante bien para hacerlo. No me da vergüenza, estuve bastante relajado. Dentro de todo, sabía lo que tenía por delante”.

Respecto a la marca de ropa de la que fue rostro, el jugador que llegó a la U a comienzos de la temporada 2020 sostuvo que “iba totalmente conmigo, me encantó todo lo que vi. Soy un poco de ropa sport y también lo formal. En ese aspecto, me encantó. Me sorprendió un poco, pero va totalmente con mi estilo”.