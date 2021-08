EsaWeaNoProcede: dichos de gobernador Mundaca se toman las redes sociales

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó la figura del delegado presidencial regional, cargo que ostenta el exintendente Jorge Martínez.

“Mi problema no es con Martínez, mi problema es con la figura del delegado presidencial”, afirmó.

En ese sentido, expresó que “la figura del delegado presidencial actúa como un celador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización. Además, se toma atribuciones que no le corresponden”.

De igual manera, indicó que “lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no prioriza recursos, no preside el Core y, por tanto, no posee iniciativa presupuestaria”.

“Su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región”, agregó.

Además, remarcó que “cuando este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones con los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos, y esa wea no procede porque yo soy una autoridad democrática”.

“Jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura que está designada por el nivel central, para ejercer mis prerrogativas democráticas y administrativas en la región de Valparaíso”, remató.

Su exabrupto se debe a que la autoridad regional debe "pedir permiso" para reunirse con quienes proveen servicios públicos.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/ibZYvdaKsJ — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) August 9, 2021

Tras los dichos de Mundaca, se convirtió en tendencia #EsaWeaNoProcede dejando distintas reacciones y en donde además los tuiteros dieron diversos ejemplos en donde se puede utilizar dicha expresión.

📰Todo nuestro respaldo a @rmunda, gobernador de #Valparaíso. La derecha desde un inicio ha entorpecido el proceso de #descentralización y la figura del delegado presidencial sólo obstaculiza el trabajo de las autoridades regionales democráticamente electas. #EsaWeaNoProcede👇 pic.twitter.com/5HhgwiYHdT — Revolución Democrática (@RDemocratica) August 9, 2021