Julio César Rodríguez recuerda cuando amarraron a sus hijos en robo: “Fue la peor experiencia de mi vida”

Julio César Rodríguez recordó un horrible episodio vivido con sus hijos, mientras que en “Contigo en la Mañana”, trataban el violento robo a una familia en su casa de Calera de Tango.

“A mis niños los amarraron, fue la peor experiencia de mi vida, los peores cincos minutos de mi vida”, dijo el periodista.

“Yo llegué a la casa y sentimos gritos pidiendo ayuda, porque ya los ladrones se habían ido, los dejaron en el clóset amarrados”, relata Rodríguez.

Julio César asegura que había dejado a los niños con las nanas, para ir a buscar a su mamá que llegaba de Concepción y cuando “veníamos llegando, sentí los golpes en la puerta de la pieza, corrí, llegué al segundo piso y los tipos dejaron amarrada la puerta con una camiseta para que no pudieran abrir la puerta , rompí la puerta con la adrenalina y ahí estaban amarraditos”.

Asalto en Calera de Tango

Un violento robo fue el que se registró en horas de la noche de ayer en la comuna de Calera de Tango, cuando un grupo indeterminado de sujetos encapuchados ingresaron a un domicilio habitado, atando de mano a sus residentes y amenazándolos para poder sustraer diferentes especies.

El hecho se registró pasada las 20:00 horas, cuando el grupo de delincuentes habría ingresado por una ventana del inmueble ubicado en la principal calle de la zona, procediendo a intimidar tanto a niños como adultos que se encontraban en el hogar.

Y si bien los sujetos no habrían portado armas de fuego para cometer el ilícitio, se habla de un violento asalto. De hecho, una de las víctimas, el dueño de casa, sostuvo que “tenían cuchillos, desatornilladores, por lo que vieron los niños. Igual a ellos les tapaban mucho la cara y no los dejaban mirar, les gritaban, les decían que los iban a matar, los asustaban, les decían que si no se callaban le iban a hacer daño a mis tíos, que lo iban a matar. Querían la caja fuerte”.

Solo gracias a que una de las menores de edad pudo esconder su teléfono celular, las víctimas pudieron dar aviso a familiares cuando el grupo no identificado abandonó el hogar. Recién ahí se dio alerta a Carabineros, que habría llegado en cuestión de minutos.