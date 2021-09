Hombre que se divorció de su muñeca sexual ahora está enamorado de un cenicero gigante

Hace un par de semanas se conoció que Yuri Tolochko, el hombre que se casó con su muñeca inflable, se divorció de ella…pero ahora, está enamorado de nuevo…de un cenicero gigante.

El ruso se casó legalmente con Margo, con quien mantuvo una “relación” por varios meses, en una ceremonia que contó con invitados, anillos y una torta de matrimonio.

Sin embargo, en un momento que envió a su pareja a hacer unas reparaciones, la engañó con Luna y Lola, otras dos muñecas.

Ante esto, el hombre decidió separarse de su esposa. “Rompí con Margo. Todavía no estoy listo para hablar sobre las razones del divorcio”, expresó en su cuenta de Instagram.

Amor a un cenicero

Y ahora, de acuerdo a lo manifestado por New York Post, el hombre dijo “que me gustó, su olor, el toque del metal en la piel. Es fantástico (…) me gusta el toque del metal en mi piel, me emociona, así que creo que puedes entender lo que me atrae de este cenicero”.

“Me encanta que este no sea un cenicero nuevo, ha tenido contacto con una gran cantidad de personas (…) cuando lo abracé y saqué las colillas, paquetes de cigarros y todo tipo de cosas”, agregó.

“Tengo una pasión especial por los objetos, siempre han estado vivos para mí (…) esto ciertamente no es lo mismo que una persona, estos son sentimientos completamente diferentes. Esto es similar a cómo un violinista puede amar su violín que tiene 300 años“, dijo.